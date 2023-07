GF Vip 8 parte con il botto: dopo diversi no arrivano i primi due sì da parte dell’amministratore delegato e vicepresidente esecutivo del Gruppo Mediaset, Pier Silvio Berlusconi.

La morte del fondatore di Mediaset, Silvio Berlusconi, ha comportato una vera e propria rivoluzione nei palinsesti di Cologno Monzese. Il figlio dell’ex presidente del Consiglio dei ministri, Pier Silvio Berlusconi, ha subito messo le cose in chiaro e ha messo alla porta diversi volti storici di Canale 5 e non solo.

Una strategia davvero inaspettata e rapida che ha fatto storcere il naso a diversi personaggi famosi del jet set nazionale, ma che è stata accolta con grande entusiasmo da una parte del popolo del web. Conduttrici tv che hanno fatto parte del Gruppo Mediaset da tantissimi anni sono state fatte fuori senza grossi complimenti.

Senza ombra di dubbio l’addio clamoroso di Barbara d’Urso è quello che sta facendo ancora molto discutere e chiacchierare in Rete e sulla carta stampata. Aveva salutato il suo pubblico di Pomeriggio 5 dando l’appuntamento a settembre, ma Pier Silvio Berlusconi ha stravolto tutto. Da settembre alla guida del programma pomeridiano di Canale 5 ci sarà Myrta Merlino mentre l’ex dottoressa Giò resterà a Mediaset fino a dicembre 2023. Davvero clamoroso l’ingaggio di Bianca Berlinguer, che ha lasciato Raitre per approdare a Retequattro.

Anche le conduttrici ed ex showgirl Belen Rodriguez e Ilary Blasi non condurranno più Le Iene e L’Isola dei famosi. Berlusconi vuole dare un taglio netto al passato, eliminando trash, parolacce, volgarità e risse in prima serata. Ha annunciato con grande stupore di tutti che non faranno più parte di reality show tutti coloro che sono tatuati, influencer e star di Onlyfans.

GF Vip 8: graziato Alfonso Signorini

Nonostante le sfuriate e le critiche al veleno contro il GF Vip 7, Pier Silvio Berlusconi ha graziato Alfonso Signorini. Il giornalista ed ex direttore del settimanale di cronaca rosa Chi sarà di nuovo al timone del famoso e popolare reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip, anche durante l’ottava edizione.

Sul web iniziano a circolare i primi nomi dei possibili concorrenti del GF Vip 8. La celebre attrice Ornella Muti ha detto subito “no”, rispedendo al mittente la proposta perché è un programma troppo “trash”. La nota attrice Claudia Gerini si è presa un po’ di tempo per decidere e riflettere in merito a una sua possibile partecipazione.

GF Vip 8, Pier Silvio Berlusconi dice sì a due nomi

Dopo diversi no, Pier Silvio Berlusconi ha detto sì con entusiasmo a due nomi vip: Brigitta e Benedicta Boccoli. Oltre a Mediaset, entrambe sono molto gradite anche alla società che produce la trasmissione, Endemol Shine Italy. Alfonso Signorini vorrebbe al GF Vip 8 sia Loredana Lecciso che sua figlia Jasmine Carrisi.

Al settimanale Vero la figlia di Loredana e Al Bano Carrisi ha dichiarato: “Sul Grande Fratello mi è stato chiesto in modo vago. La considero comunque un’esperienza da fare in futuro”. In lizza ci sarebbero anche Manuela Arcuri e Filippo Timi. Bocciati invece Antonio Razzi, Justine Mattera, Alessandro Iannoni e Carmen Di Pietro.