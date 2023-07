Quali sono i colori estate 2023? Tra conferme e sorprese, ecco quali sono le sfumature di moda per la bella stagione!

L’estate è finalmente esplosa, portando con sé la gioia di esplorare le nuove tendenze e i colori di moda che accenderanno i nostri guardaroba per essere sempre “sul pezzo” e sapere cosa indossare in ogni occasione.

Questa stagione, amata da molti, offre l’opportunità di godere del sole, del mare, di serate divertenti e di vacanze tanto desiderate, oltre a permetterci di esprimere lo stile attraverso outfit freschi e alla moda.

Ogni anno, la moda si rinnova e con l’arrivo di nuove stagioni, nuovi colori e accostamenti si affacciano sulle passerelle e nelle vetrine dei negozi, accendendo la voglia di comprare il vestito o l’accessorio in mood.

Da un parte ci sono i richiami alle tendenze passate con nuove interpretazioni mentre dall’altra parte ci sono novità che nessuno si sarebbe aspettato. Tutto questo può generare un po’ di confusione.

Colori estate 2023 tra conferme e sorprese

La moda primavera-estate 2023 offre una vasta gamma di tonalità, rendendo difficile definire una singola nuance predominante. Tuttavia, gli esperti hanno eletto il “colore dell’anno 2023”: il Viva magenta. Questa sfumatura audace e vivace, che si situa tra il rosso e il fucsia, può essere abbinata al bianco o al nero per creare un contrasto deciso. In alternativa, può essere combinata con tonalità più chiare di rosa per un look elegante e sofisticato.

Oltre a queste nuance, tra i colori estate 2023 c’è il giallo burro. Questa tonalità, leggermente più chiara del miele, risulta avvolgente e perfetta per tessuti leggeri e adatta ad un look da giorno. Può essere abbinata al panna o al grigio perla. Insieme a questo colore spopolerà il celeste carta da zucchero, richiamando il cielo e il mare e adattandosi a molteplici combinazioni, come il nude. Oltre al classico bianco e nero, l’estate 2023 punta sui colori accesi, come l’arancio, il verde, il viola e il blu cobalto.

Cosa ci riserverà l’inverno 2023?

I grandi stilisti propongono tendenze di stili e colori che solitamente abbracciano le stagioni primavera-estate e autunno-inverno, con alcune tendenze specifiche per ciascuna di esse. Cosa ci riserverà l’inverno?

I colori per l’inverno 2023 sfideranno il freddo con vivacità e allegria: largo al giallo, il fucsia e il rosso. Insomma i toni accesi verranno accostati per creare look audaci e stravaganti. Ovviamente ci saranno anche i classici nero e bianco, il verde bottiglia e le varie gradazioni di marrone.