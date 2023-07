Italodisco dei The Kolors è il tormentone dell’estate 2023. Dopo lo straordinario successo di Mon Amour di Annalisa, ora lo scettro è passato al gruppo musicale emerso sempre grazie al talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi. La nuova canzone di Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Dario Iaculli (basso) è un omaggio alla discoitaliana degli anni Ottanta. Il brano rappresenta la prima uscita discografica della boy band dopo la firma con Warner Music Italy. Sono davvero tante le parodie del pezzo dell’estate 2023. Ecco testo, significato e video ufficiale della canzone.

Italodisco dei The Kolors: il testo

Sbagliare un calcio di rigore

Suonare prima dei Coldplay, forse sì, forse no

Almeno tu hai sempre ragione (excuse me?)

Quante domande ti farei, dimmi di sì, dimmi di no

Ho un tatuaggio da rifare perché non mi piace più

A volte ho l’ansia che mi sale (che mi sale)

La cosa che mi fa incazzare è quando non mi parli più

E il mondo sembra tutto uguale (tutto uguale)

Io mi fido più di te che di me, che dei miei, dei DJ

Presto che non resisto

Italodisco, scusa se insisto, ma questa notte

Quello che preferisco

È un chiodo fisso, un imprevisto per far l’amore (ah)

Questa non è Ibiza

Festivalbar con la cassa dritta

Ti sto cercando, ma è nebbia fitta

Ti giuro se ti penso la mia testa suona

Suona Italodisco

Io sto distratto e tu sei seria

Ognuno tra i pensieri suoi, forse sì, forse no

Mi parte il basso dei Righeira

Se vado in contro agli occhi tuoi (oi-oi-oi)

La cosa che mi fa incazzare è quando non rispondi più

E a volte ho l’ansia che mi sale (che mi sale)

Io mi fido più di te che di me, che dei miei, dei DJ

Presto che non resisto

Italodisco, scusa se insisto, ma questa notte

Quello che preferisco

È un chiodo fisso, un imprevisto per far l’amore (ah)

Questa non è Ibiza

Festivalbar con la cassa dritta

Ti sto cercando, ma è nebbia fitta

Ti giuro se ti penso la mia testa suona

Suona Italodisco

Vorrei spiegarti quanto mi manca

Moroder nell’anima

Mi parte la cassa eppure sto zitto

Italodisco (ah-ah)

Questa non è Ibiza

Festivalbar con la cassa dritta

Ti sto cercando, ma è nebbia fitta

Ti giuro se ti penso la mia testa suona

Suona Italodisco

Suona Italodisco

Ti giuro se ti penso la mia testa suona

Suona Italodisco.

Italodisco dei The Kolors: il significato

Italodisco è stato scritto da Antonio Stash Fiordispino e Davide Petrella ed è stato prodotto da Stash, Zef e Starchild. Stash ha spiegato il significato del brano: “Italodisco è venuta fuori in poche ore mentre si cercava un suono nuovo, che riflettesse l’upgrade del nostro percorso pop. Innovare nel pop è sempre una grande sfida. Mentre provavamo il moog in studio è partito un arpeggiatore che ci ha subito stimolato il ricordo di quel suono tutto italiano che è da sempre per noi il suono eterno dell’elettronica. La semplicità di quel synth in levare, unita alla scrittura del testo e delle melodie figlie dei giorni nostri, hanno dato vita a Italodisco”.

Italodisco dei The Kolors: il video