GF Vip 8 al veleno, la drastica decisione di Pier Silvio Berlusconi di non ammettere pluritatuati e influencer sta scatenando scompiglio.

Stiamo tornando al Medioevo oppure è in corso una rivoluzione puritana a Mediaset? Sono questi soltanto alcuni dei quesiti che diversi telespettatori e anche numerosi concorrenti di reality show si stanno ponendo su Instagram, Facebook, Twitter e Telegram in seguito alla durissima presa di posizione dell’amministratore delegato e vicepresidente del più importante e grosso polo televisivo privato italiano, Pier Silvio Berlusconi.

Subito dopo la morte del padre, il fondatore e patron del gruppo Silvio Berlusconi, il compagno della conduttrice televisiva di Verissimo Silvia Toffanin ha rivoluzionato i palinsesti di Cologno Monzese. Con grande stupore di tutti, Barbara d’Urso non presenterà più Pomeriggio 5 già a partire da settembre. Al suo posto ci sarà Myrta Merlino, che ha detto addio a L’aria che tira su La7. L’ex dottoressa Giò è rimasta impietrita e addolorata perché non ha potuto salutare il suo pubblico che la seguiva con grande affetto e stima da ben 15 anni.

Non ci saranno più alla conduzione de Le Iene e L’Isola dei famosi rispettivamente Belen Rodriguez e Ilary Blasi. Pier Silvio ha poi messo a segno un colpo davvero clamoroso: Bianca Berlinguer ha lasciato a sorpresa Raitre per essere ingaggiata da Mediaset. Inoltre ha annunciato che non ci saranno più volgarità, risse e trash nei reality show del suo Gruppo. Pertanto ha bocciato influencer pluritatuati e personaggi che hanno aperto account su Onlyfans.

Una scelta davvero in controtendenza che ha portato già le prime bocciature di alcuni papabili concorrenti dell’ottava edizione del famoso e chiacchierato reality show della televisione italiana, il Grande Fratello Vip. Non ci sarà spazio per Antonio Razzi, Justine Mattera, Alessandro Iannoni e Carmen Di Pietro.

GF Vip 8, Pier Silvio Berlusconi nel mirino

Dopo diversi no, Pier Silvio Berlusconi ha detto sì con entusiasmo alle sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli. Entrambe sono molto gradite sia a Mediaset che all’Endemol Shine Italy. Ornella Muti ha detto di “no” perché è un programma molto trash. Claudia Gerini ha risposto “ni”. Alfonso Signorini vorrebbe Loredana Lecciso e sua figlia Jasmine Carrisi.

Questo cambio radicale dell’ad del Gruppo Mediaset non è andato giù a diverse webstar e protagonisti vip di Onlyfans. La polemica è scoppiata in Rete. Non mancano le critiche e le contestazioni. Anche l’ex concorrente de Il Collegio, Maria Sofia Federico, si è scagliata duramente contro il secondogenito di Silvio Berlusconi.

GF Vip 8, l’attacco di Maria Sofia a Pier Silvio Berlusconi

Maria Sofia Federico ha preso parte all’Accademia di Rocco Nazionale e ha aperto un profilo su Onlyfans. Proprio per questi motivi non ha nessuna possibilità di essere ingaggiata come concorrente al Grande Fratello Vip. La sua critica è stata condivisa da diversi influencer e star del web. Ma cosa ha detto Maria Sofia?

L’ex concorrente de Il Collegio si è rivolta così a Pier Silvio Berlusconi: “Indipendentemente dal chiaro pregiudizio che c’è dietro, riguardo alle persone della mia categoria, a Pier Silvio Berlusconi dico: tu che fai televisione non ti rendi conto che il cinema è stato sostituito dalla tv e ora la tv sta per essere sostituita dai social? Non ti viene in mente che per cercare di avvicinare la tua generazione alla generazione zeta, dovresti mettere in mezzo dei personaggi come me?”. E voi che cosa ne pensate?