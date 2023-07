Il chirurgo dei vip Antonio Franco è stato già protagonista nel recente passato di un articolo in cui abbiamo parlato della sua biografia, carriera e vita privata. L’11 maggio scorso si è unito in matrimonio con la dottoressa e medico chirurgo generale di origine moldava Katalina a Giovinazzo in Puglia. Apprezzato e molto popolare sui social network con lo pseudonimo doctor Aesthetic Franco, il chirurgo è molto seguito su Instagram, Telegram e Facebook. Negli ultimi mesi è finito alla ribalta mediatica per numerose interviste rilasciate a testate giornalistiche e riviste importanti di rilievo nazionale.

Chirurgia e Vip: parla il dottore Antonio Franco

In diverse interviste rilasciate ad agenzie e giornali, il medico dei vip Antonio Franco ha parlato degli interventi in estate: «C’è chi desidera migliorare il proprio aspetto fisico, chi vorrebbe modificare o correggere tratti somatici e infine, ma non per ultimo, chi decide di piacere prima a sé stesso e poi agli altri. Insomma i miei pazienti ricorrono ai trattamenti e alla chirurgia estetica, per migliorarsi e aumentare la propria fiducia in sé stessi».

E poi ancora: «Non tutti gli interventi di chirurgia estetica sono controindicati in estate. Anzi, al contrario di quanto potremmo immaginare è la stagione che più di altre tendiamo a scoprire il nostro corpo. Tra i pro c’è il potenziale miglioramento dell’aspetto fisico, mentale e ovviamente emotivo. Tra i contro invece non ci sono aspetti significativi se non quello della pazienza per la completa guarigione prima dell’esposizione ai raggi UV».

Per poi svelare: «Anche gli interventi più richiesti dai personaggi famosi dipendono sempre dalle loro esigenze individuali, dai lavori imminenti o dal desiderio di “continuare a splendere”, ma spesso includono trattamenti con iniezioni di filler e liposcultura HDF».

I consigli del chirurgo dei vip Antonio Franco

Quali sono i consigli da seguire? Eccone alcuni del chirurgo dei vip: «Occorre evitare l’esposizione diretta ai raggi solari, indossare abiti comodi e leggeri e, come sempre, seguire le istruzioni del proprio medico per la cura post-operatoria».

Doctor Aesthetic Franco ha poi invitato tutti, vip e gente comune, a seguire attentamente e in modo preciso tutti i consigli e le indicazioni dei medici in merito a tutti gli step da seguire nel post operatorio, perché sono utili e importanti per raggiungere gli obiettivi prefissati.