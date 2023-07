Haiducii è tornata protagonista ieri della terza puntata del Radio Norba Cornetto Battiti Live 2023 trasmessa su Italia 1. Musica, ricordi e tante emozioni per la famosa artista della dance music degli anni Duemila. La nota cantante rumena naturalizzata italiana Paula Monica Mitrache e la giovane collega pugliese Caffellatte si sono esibite sulle note del loro brano estivo Troppo Chic, targato Warner Music Italy.

Haiducii al Battiti Live 2023: le dichiarazioni della cantante

«Tornare al Battiti Live è un po’ come rientrare a casa dopo un lungo viaggio – racconta Haiducii -. Ho rivisto amici con i quali sono cresciuta. Ad aprire la porta di questa immensa realtà è stato il presidente Marco Montrone, una persona speciale alla quale ho sempre creduto fin dai primi tempi. Alle prove ho rivisto e abbracciato Titta De Tommasi e Alan Palmieri, per tutti il volto di Battiti Live e di Radionorba che ha fatto un bellissimo lavoro in questi ultimi anni e per me rimane il mio amico dei grandi racconti di terre lontane».

Per poi aggiungere: «Ovunque e in ogni momento c’è lui che osserva e dirige la produzione esecutiva, Carlo Gallo, che rappresenta una certezza. Poi gli operatori, gli speaker radiofonici e i tanti tecnici al lavoro, persone vicine alla mia anima. Questa volta mi è mancata la voce della mia immensa amica Daniela Mazzacane (volto storico del Tgnorba) che non vedo l’ora di rivedere. Un grazie speciale alla dolce Caffellatte per aver avuto l’intuizione di un’operazione in grado di unire due generazioni. Troppo Chic, il nostro brano, è meraviglioso come la sua anima pugliese. Ben tornata a casa Haiducii, o meglio su Italia Uno, cos’è successo? Nulla, la casa è diventata più grande. Anche lei mi appartiene dai tempi di Top of the Pops».

«Un ringraziamento speciale al mio angelo custode – conclude l’artista -, il mio manager Miky Falcicchio, il quale da quando si è sposato dice di non avere più un nome registrato in rubrica ma “mio marito”, vabbè il matrimonio è anche questo».

HAIDUCII: BIOGRAFIA, CARRIERA E VITA PRIVATA

Haiducii: i nuovi progetti

Il 2023 di Haiducii è iniziato con il tour internazionale, toccando Germania, Austria e Svizzera, e proseguito con l’uscita del nuovo singolo Troppo Chic (Dragostea Din Tei) in collaborazione con Caffellatte (nuovo volto del pop italiano) e proseguirà in autunno con una serie di altri progetti televisivi e discografici.

In questo momento di forte impatto mediatico in cui c’è un’attenzione maggiore alla gestione dell’artista, alle trattative in corso e alla promozione di radio e tv, di cui si occupa suo marito Miky Falcicchio, è entrato a far parte dello staff di Haiducii, Paolo Giusti, nome storico nel campo del booking e del management artistico da oltre 30 anni. Al procuratore vicentino (senz’altro tra i più apprezzati in Italia), già agente di moltissimi volti dello Zoo di 105, Dj Matrix, cantanti e influencer, è stato affidato in esclusiva nazionale la gestione di serate, festival ed eventi dell’artista romena che nel 2004, grazie a Dragostea Din Tei, raggiunse gli angoli più reconditi del mondo

HAIDUCII E MIKY FALCICCHIO FESTEGGIANO IL PRIMO ANNO DI MATRIMONIO

