Malore all’Isola dei famosi 2023: svelato soltanto ora il motivo del doloroso abbandono di un naufrago vip.

L’edizione 2023 del famoso e chiacchierato reality show di Canale 5, l’Isola dei famosi, è stata contrassegnata fin dalle primissime puntate da diversi abbandoni per infortunio o malattia da parte dei concorrenti. Il cast iniziale dei naufraghi vip è stato praticamente stravolto subito in corso d’opera, lasciando attoniti e sconcertati fan e telespettatori.

Tanti ritiri importanti che hanno messo in difficoltà sia gli autori sia la conduttrice tv Ilary Blasi. Ad aprire le danze è stata Claudia Motta, che ha abbandonato l’Isola a causa di una brutta caduta sugli scogli mentre stava pescando. Poi è toccato all’ex gieffino vip Marco Predolin, che ha lasciato il gioco in seguito ad esami del sangue che hanno evidenziato la sua non idoneità a continuare.

Subito dopo hanno abbandonato l’Isola dei famosi anche la coppia gay, composta da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, dopo un malore di quest’ultimo e un brevissimo periodo di separazione. Si è ritirata anche la sorella di Asia, Fiore Argento. Una vera e propria ecatombe.

Tanti altri concorrenti hanno stretto i denti nonostante uno stato di salute non certo idilliaco. C’è stato però un altro ritiro eccellente che ha sollevato molti dubbi e tante polemiche soprattutto in Rete. Di chi stiamo parlando? Di un concorrente che ha partecipato all’Isola dei famosi insieme al suo collega.

Malore all’Isola: spunta la verità soltanto ora

Un altro naufrago dell’Isola dei famosi 2023 ha abbandonato il reality show di Canale 5 per motivi di salute. Chi è? Che cosa gli è successo? La situazione alquanto preoccupante e i motivi del ritiro sono stati svelati dall’ex concorrente durante un’intervista rilasciata a Novella 2000. Il naufrago ha svelato alla rivista di cronaca rosa di aver avuto un attacco ischemico.

Stiamo parlando del conduttore radiofonico di Radio 105, Paolo Noise. Uno dei grandi favoriti della vigilia alla vittoria finale dell’Isola dei famosi, che è stata poi vinta dall’amico e collega Marco Mazzoli, ha avuto un attacco ischemico transitorio causato da una porzione preparata in spiaggia a base di acqua di mare.

Tutta la verità del naufrago vip

Al settimanale di gossip Novella 2000 ha rivelato: “Ero disidratato, quindi l’acqua salata mi ha dato un picco di pressione e c’è stato un errore di primo soccorso prima che arrivasse il medico. Invece che tenermi sollevato il busto, mi hanno tenuto su le gambe, il sangue è fluito verso la testa e nel forte aumento di pressione una vena, per non rompersi, mi si è chiusa. Si è subito riaperta quando il medico mi ha dato la pastiglia per la pressione”.

Questo malore gli ha provocato conseguenze negative anche dopo la sua esperienza all’Isola. Ha infatti confidato che ha iniziato a soffrire di attacchi di panico e per controllarli doveva mettersi a camminare perdendo ancora più peso. “Ora sono a -22kg, ma ho messo su massa muscolare”, ha rivelato Paolo. Ora fortunatamente è acqua passata ed è tornato più grintoso che mai.