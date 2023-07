Troppo chic (Dragostea Din Tei) di Caffellatte e Haiducii è stato rilasciato il 23 giugno scorso ed è stato presentato per la prima volta sul carro di Durex al Milano Pride del 24 giugno. La canzone (targata Warner Music Italy) vuole supportare gli artisti nella libera espressione di sé, grazie al potere della musica e quest’anno lo farà con due artiste di eccezione. Venti anni fa Dragostea Din tei ha fatto ballare tutto il mondo, dominando tutte le classifiche e che ancora oggi occupa un posto d’onore nell’immaginario di un’intera generazione. In questo brano l’artista Paula Monica Mitrache, in arte Haiducii, si presta a una nuova versione di una delle canzoni più amate e belle degli anni Duemila. Ecco testo, significato e video ufficiale della canzone.

Troppo chic (Dragostea Din Tei) di Caffellatte e Haiducii: il testo

Ma-i-a hi

Ma-i-a hu

Ma-i-a ho

Ma-i-a ha-ha

Ma-i-a hi

Ma-i-a hu

Ma-i-a ho

Ma-i-a ha-ha a ha

Il mare è bellissimo

Ma la gente no

Arrivo tardissimo

Ma puoi aspettare

Prendi qualcosa di fresco

Quando entro mi spacco

E poi esco

Tanto in pista ci rimango poco

Lo vedi che non mi diverto proprio

Ma non importa

Caldo impossibile

E la luna storta

Portami fuori da qui

Fammi vedere le star

Ma dalle sedie di un bar

Con una birra a meta’

Per me è troppo chic

Ma-i-a hi

Ma-i-a hu

Ma-i-a ho

Ma-i-a ha-ha

È troppo chic

Alo! Salut!

Sunt eu un haiduc!

Și te rog, iubirea mea

Primește fericirea

Alo! Alo!

Sunt eu, Picasso!

Ți-am dat beep și sunt voinic

Dar să știi nu-ți cer nimic

Ma non importa

Caldo impossibile

E la luna storta

Portami fuori da qui

Fammi vedere le star

Ma dalle sedie di un bar

Con una birra a meta’

Per me è troppo chic

Ma-i-a hi

Ma-i-a hu

Ma-i-a ho

Ma-i-a ha-ha

È troppo chic

Ma-i-a hi

Ma-i-a hu

Ma-i-a ho

Ma-i-a ha-ha

Vrei să pleci dar nu mă, nu mă iei

Nu mă, nu mă iei

Nu mă, nu mă, nu mă iei

Chipul tău și dragostea din tei

Mi-amintesc de ochii tăi

Ma non importa

Caldo impossibile

E la luna storta

Portami fuori da qui

Fammi vedere le star

Ma dalle sedie di un bar

Con una birra a meta’

Per me è troppo chic

Ma-i-a hi

Ma-i-a hu

Ma-i-a ho

Ma-i-a ha-ha

È troppo chic

Ma-i-a hi

Ma-i-a hu

Ma-i-a ho

Ma-i-a ha-ha

È troppo chic.

Troppo chic (Dragostea Din Tei) di Caffellatte e Haiducii: il significato

Caffellatte ha raccontato così la nascita del brano: “Siamo nel 2003 e una bambina di nove anni esce da scuola di sabato, arriva a casa e accende a tv per guardare la Chart presentata da Top of the pops su Italia uno. Metti che sta per iniziare l’estate, metti che in tele passano Dragostea Din tei. Metti che quella bambina cresce e continua a guardare le chart su Spotify, e mettici pure che quella bambina odia andare a ballare se non per rivivere grandi momenti nostalgici di fine 2000, ecco che questa combo, 20 anni dopo il plateale successo di Haiducii, porta a Troppo chic”.

Haiducii ha spiegato a Tgcom24: “In questa versione c’è la Haiducii di oggi con la mia voce attuale. Vero che parliamo di un classico che non abbiamo cambiato, ma la vocalità è diversa”. E poi ancora: “L’Haiducii di vent’anni fa era una perfezionista arrivata dalla Romania ed estremamente grata all’Italia per il successo che le era arrivato. Oggi sono una donna romena fortemente italiana, che ragiona come una donna e un’artista italiana. Troppo chic dimostra ancora una volta quello che io amo tantissimo, ovvero la Romania e l’Italia”.

Troppo chic (Dragostea Din Tei) di Caffellatte e Haiducii: il video