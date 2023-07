Terrore a Parigi: il calciatore della Nazionale italiana e la fidanzati rapinati in casa, bottino da 500mila euro

Terrore e grande paura a Parigi per il calciatore della Nazionale italiana e la fidanzati che sono stati rapinati in casa: bottino da 500mila euro.

Negli ultimi mesi la situazione a Parigi e nelle altre città francesi è diventata incandescente e anche molto pericolosa. Dopo le proteste feroci contro l’aumento dell’età pensionabile, i francesi sono scesi in piazza negli ultimi tempi per manifestare contro l’uccisione di Nahel, il diciassettenne raggiunto da un colpo d’arma da fuoco della polizia a Nanterre.

Danni e saccheggi in diverse città della Repubblica francese con pesantissimi scontri tra giovani e polizia. Il presidente Emmanuel Macron ha definito la sommossa un’inaccettabile strumentalizzazione della morte di un adolescente e ha attuato come contromisura un maggior dispiegamento di forze dell’ordine nelle strade per contenere le violenze.

Violenze e proteste che si sono registrate anche in diverse città del Benelux, della Germania e della Svizzera. La notizia di cronaca di oggi arriva nuovamente da Parigi, ma questa volta non c’entrano nulla le proteste degli ultimi mesi nel Paese della libertà, uguaglianza e fratellanza.

La vittima è un calciatore della Nazionale italiana di calcio che è stato rapinato in casa da una banda di malviventi. Sia il giocatore che la fidanzata sono letteralmente sotto shock perché sono stati minacciati, insultati e aggrediti in maniera violenta nella loro lussuosa dimora, situata all’ottavo arrondissement della capitale francese.

Aggrediti il calciatore della Nazionale italiana e la sua compagna a Parigi

Per il calciatore della Nazionale italiana di calcio e la sua compagna si tratta di un terribile incubo vissuto nel proprio domicilio. Una notizia davvero raccapricciante e terribile che è stata diffusa in anteprima da Actu 17. I fan e parenti del giocatore e della sua fidanzata sono davvero attoniti e sconvolti.

Secondo diverse indiscrezioni il numero 1 della Nazionale italiana di calcio Gianluigi Donnarumma e la sua compagna Alessia Elefante sarebbero stati legati a una sedia dai malviventi, che li avrebbero così immobilizzati per compere il furto in casa. La Brigata per la repressione del banditismo della polizia giudiziaria parigina ha aperto un’indagine per fare piena luce sulla vicenda.

🔴 Donnarumma cambriolé à son domicile, avec un butin important dérobé. Des victimes auraient été ligotées selon des sources proches de l’enquête à RMC Sport.https://t.co/1Vdx3VTkq5 pic.twitter.com/rYvBSIUrrO — RMC Sport (@RMCsport) July 21, 2023

Bottino da 5oomila euro

I ladri sarebbero scappati con un bottino da 500mila euro, costituito da contanti, orologi, gioielli e pelletteria di lusso. Dopo la rapina, Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante sono riusciti a liberarsi e a rifugiarsi in un hotel di lusso poco distante dalla loro abitazione intorno alle 3:20. Il personale della struttura ricettiva ha avvertito tempestivamente le autorità locali e ha inizialmente assistito la coppia vip.

I due stanno bene, ma si trovano ancora in ospedale. Il portierone della Nazionale italiana era atteso per il raduno del Paris Saint-Germain in vista della prima amichevole contro il Le Havre in programma oggi pomeriggio alle 17. Nel recente passato sono finiti nel mirino dei malviventi altri calciatori del PSG: Angel Di Maria, Mauro Icardi, Sergio Rico, Thiago Silva, Dani Alves e Choupo Moting.