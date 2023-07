Pier Silvio Berlusconi contro Uomini e Donne? L’indiscrezione bomba su Tina Cipollari sta dividendo in due il pubblico del web.

La morte del patron e fondatore del Gruppo Mediaset, Silvio Berlusconi, ha spinto il secondogenito Pier Silvio Berlusconi a prendere decisioni molto forti e durissime. Stop al trash, alle risse e alle volgarità in tv. La nuova linea del compagno di Silvia Toffanin è abbastanza chiara: no assoluto a concorrenti pluritatuati e influencer che abbiano un account su Onlyfans.

Le altre sue decisioni molto chiacchierate e sorprendenti hanno interessato diverse conduttrici televisivi di punta di Mediaset. In primis Barbara d’Urso, che non presenterà più Pomeriggio 5 già a partire da settembre. Al timone del programma pomeridiano di Canale 5 ci sarà Myrta Merlino, che ha detto addio a L’aria che tira su La7.

L’ex dottoressa Giò è rimasta molto delusa e amareggiata per non aver salutato il suo pubblico dopo 15 anni. Sono state fatte fuori rispettivamente da L’Isola dei famosi e Le Iene anche Ilary Blasi e Belen Rodriguez. In cambio ha ingaggiato a sorpresa l’attrice e comica Luciana Littizzetto e la conduttrice tv e giornalista Bianca Berlinguer.

Scelta molto anacronistica e discussa al Grande Fratello. Non ci saranno più due opinionisti fissi, ma soltanto una: il volto storico del TG5 e giornalista Cesara Buonamici. Non ci sarà neanche l’ex gieffina vip ed esperta della Rete, Giulia Salemi. La stessa fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha confermato che non ci sarà.

Pier Silvio Berlusconi contro U&D?

Dopo le decisioni shock di Pier Silvio Berlusconi, sono in molti a chiedere provvedimenti nei confronti di un altro programma tv di Canale 5 che viene considerato troppo trash per via di litigi e volgarità: vale a dire Uomini e Donne. La nuova edizione del famoso e longevo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi subirà cambiamenti importanti?

Il popolo del web ha subito messo nel mirino la vamp Tina Cipollari. I gavettoni d’acqua e le furibonde litigate con la sua acerrima nemica, la dama torinese del trono over Gemma Galgani, e con altri personaggi di Uomini e Donne hanno sempre alimentato polemiche e richieste di censura.

Tina Cipollari rompe il silenzio

La storica opinionista fissa di Uomini e Donne Tina Cipollari è stata interpellata sulla questione, dato che i rumor sono molto insistenti sul web. Verrà fatta fuori oppure verrà ridimensionata? Che cosa succederà nella nuova edizione del talk show dei sentimenti di Canale 5? Pier Silvio Berlusconi ha posto il veto sulla vamp?

“Se lascerò la trasmissione? Assolutamente no”, ha detto Tina al Padova Pride Village. La storica opinionista di Uomini e Donne ha poi aggiunto: “Le voci sicuramente ci saranno, ma io non ho ancora ricevuto nessun avviso”. La collega di Gianni Sperti ha poi chiuso l’argomento così: “Penso di esserci ancora”. Come andrà a finire? Lo scopriremo molto presto! Stay tuned su iGossip.it!