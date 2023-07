Rubami la notte dei Pinguini Tattici Nucleari è una delle hit dell’estate 2023. Si tratta di un brano dedicato esclusivamente all’amore. Ecco testo, significato e video ufficiale della canzone.

Rubami la notte dei Pinguini Tattici Nucleari: il testo

Rubami la notte

Voglio stare fuori come al Berghain

Nel fuoco non si dorme

Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile

Tu sai di ginger beer

Non di ginger roger

Oggi resta qui, spezzami la voce

Non ti posso promettere i fiori di loto

Non vorrei diventare passato remoto

Dicevi che io te c’abbiam Saturno contro

Pagherò gli astrologi per darti torto

Cambia la canzone ma noi mai

Io con la Coca Cola, tu con la tisana thai

Rubami la notte

Voglio stare fuori come al Berghain

Nel fuoco non si dorme

Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile

Ci sei solo tu

Nei sogni, nei viaggi, nei soldi, nei saldi

Solo tu

Quest’estate ci assomiglia già

Come Curiosity

Cercami la vita addosso

E schiantati come le stelle ad agosto

Tu sei un personaggio che è in cerca d’autore

Ma lo sai che non posso abiurare il tuo nome

Fammi vedere la tua foto a Carnevale, quella al mare

Quella con il broncio ed una con lo stronzo che ti ha fatto male

Poi una foto nonsense: “Ma questa sei davvero te?”

Rubami la notte

Voglio stare fuori come al Berghain

Nel fuoco non si dorme

Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile

Ci sei solo tu

Nei sogni, nei viaggi, nei soldi, nei saldi

Solo tu

Quest’estate ci assomiglia già

Ci amiamo pour parler

Tu fingiti Dori che farò De Andrè

Sulla schiena c’hai la musica, Man Ray

Una cassa in quattro che si perde dentro a un rave

Ci amiamo pour parler

Tu fingiti Diana che farò Al Fayed

Metterò “Nightswimming”, sono in fase R.E.M.

Non si chiama fine è solo l’ultimo jumpscare.

Rubami la notte

Voglio stare fuori come al Berghain

Al fuoco non si dorme

Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile

Ci sei solo tu

Nei sogni, nei viaggi, nei soldi, nei saldi

Solo tu

Quest’estate ci assomiglia già.

Rubami la notte dei Pinguini Tattici Nucleari: il significato

Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari ha dichiarato: “Rubami la notte nasce dalla consapevolezza che, affinché la musica possa “unire” le persone, serve che ci siano i posti adatti. Nella canzone due persone si innamorano mentre sono in coda per entrare in un club, sentendo la musica ovattata che proviene da dentro, pregustando il momento in cui balleranno insieme”.

In questo brano i Pinguini Tattici Nucleari portano il loro pensiero su un aspetto della società contemporanea: “Il punto è proprio questo: sale da ballo, da concerto, locali, pub, rave, festival, club etc. sono un patrimonio culturale inestimabile. Come società dovremmo adoperarci per salvaguardarli ad ogni costo, perché dove vive la musica vivono i sentimenti e nascono le migliori storie”.

Rubami la notte dei Pinguini Tattici Nucleari: il video