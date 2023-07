“Ho bisogno di normalità”, lo sfogo inaspettato e sorprendente del celebre cantautore italiano Vasco Rossi sta facendo rapidamente il giro del web. Il 71enne provocatore ha lasciato tutti di stucco. Considerato uno dei maggiori esponenti della musica rock italiana, il Blasco si è lasciato andare e ha espresso il suo grande desiderio di normalità.

I personaggi famosi del jet set nazionale e internazionale hanno diritto a una loro vita privata. Certo non è la stessa di noi comuni mortali anche perché i fan e i paparazzi sono sempre in agguato per una foto ricordo, un autografo o uno scoop bomba da vendere a giornali e riviste. Spesso le star chiamano in causa le autorità per la riservatezza dei dati personali, poiché spesso vengono superati i limiti.

I vip sanno benissimo che la loro privacy viene ridimensionata proprio perché sono volti noti e per molti sono archetipo da prendere in considerazione. Ma a tutto c’è un limite ed è proprio questo il punto che il famoso e amatissimo artista Vasco Rossi ha voluto sottolineare in un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa.

Le sue ferie le trascorre volentieri a Castellaneta Marina in Puglia. I fan lo assediano in spiaggia in cerca di uno scatto speciale o per una dedica alle persone più care. Se vogliamo la situazione è ancora più asfissiante nel suo paese natale, Zocca (comune di quasi 5mila abitanti della provincia di Modena in Emilia-Romagna, situato a sud del capoluogo).

A Zocca deve fare fronte all’assedio dei suoi numerosi sostenitori. «Mi fa piacere far piacere a chi viene qui. Ma non è che qualcuno, per il fatto che viene dalla Sicilia o da ancor più lontano, possa pretendere un autografo», ha spiegato a La Stampa. Il quotidiano torinese ha sottolineato che ci sono delle regole e dei cartelli fissati all’inizio della strada di casa sua.

Vasco ha riservato ben due appuntamenti al giorno ai suoi fan scatenati: «Dedico due momenti della mia giornata a queste cose. Per il resto voglio fare la mia vita, perché ho bisogno della mia normalità. Tengo sempre distinte la mia vita normale da quella da rockstar». In fin dei conti anche lui ha diritto al riposo, al relax e a un po’ di tranquillità.

Il popolare artista ha spiegato: «Vengo qui per riposarmi. Vado a camminare, a trovare mia madre. Mi piace la mia Zocca». Gli amici del suo giro lo incontrano spesso a cena o a giocare a carte al bar. I suoi amici sono d’accordo e se la prendono con i giovani e giovanissimi. Perché? A Verucchia il vicino di casa Memo ha spiegato che le nuove generazioni sono meno rispettose della privacy rispetto alle vecchie: «Vengono qui e si comportano in maniera irriguardosa. Dovrebbero darsi una regolata».

Tenete gli occhi aperti

E le orecchie aperte

Non ascoltate i telegiornali

Non leggete la cronaca

Leggete dei libri

Dei romanzi

In cui capiamo meglio come è fatto il mondo Vi ringrazio sempre

Sono contento di avere finito qua

A Salerno..

E quindi…

Respiri piano per non far… pic.twitter.com/Tnx1eh6QAu — Vasco Rossi (@vascorossi) June 30, 2023