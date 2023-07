Sicilia in fiamme, Chiara Ferragni nella bufera per i suoi post: interviene Fedez

Chiara Ferragni in vacanza in Sicilia - Foto: Instagram

Sicilia in fiamme da due giorni. Vasti incendi sono in corso in diverse zone dell’isola. La situazione è davvero drammatica e spaventosa sia in Sicilia, ma anche in Calabria e Puglia. Il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha rivolto queste parole all’Unione europea: “Vorrei rivolgere un appello a Bruxelles, ma lo formalizzeremo proprio nella giornata di domani: la flotta dei Canadair dell’Europa è una flotta assolutamente insufficiente. Noi non possiamo ogni volta mendicare l’arrivo di un veicolo anfibio. Abbiamo bisogno di potenziare la flotta europea”. In queste giornate terribili di incendi e devastazione, Chiara Ferragni è finita nuovamente nella bufera per i suoi post social delle sue vacanze in Sicilia.

Le critiche e gli attacchi nei confronti della co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023 di Amadeus sono stati brutali e cattivi. Certo non è la prima volta che Chiara Ferragni e Fedez vengono presi di mira dal popolo del web per questioni che non hanno nulla a che fare con loro. Sono abituati, ma questa volta si è superato ogni limite.

La polemica è esplosa sui social ed è intervenuto il famoso e popolare rapper pluritatuato per respingere al mittente attacchi violenti e crudeli: “La Sicilia va a fuoco, tu da Twitter prendi un post di Chiara Ferragni fatto ieri mattina quando l’allerta della protezione civile in Sicilia fa riferimento a stanotte. Ok. Bravo Altomare, tu sì che sei stato di grande utilità in questo momento. Serviva proprio una polemica inutile… serviva più che altro a te”.

Ieri sera è intervenuta direttamente la celebre stilista, fashion blogger e imprenditrice digitale su Instagram Story per fare chiarezza: “Oggi sono stata a Palermo e ho visto con i miei occhi la devastazione che questa terra sta subendo, è chiaro che tutto questo è più grande di me e di tutti noi. Ho provato a pensare cosa avrei potuto fare per dare una mano e non ho trovato una risposta, ma se le istituzioni dovessero avere bisogno di me in qualche modo io sono qui per fare la mia parte”.

La mamma vip e moglie di Fedez ha puntualizzato: “Il mio post di un lunedì piacevole è stato postato ieri sera, prima degli incendi di ieri notte. Evitate polemiche sterili. Il problema di quello che sta succedendo non sono di certo i miei post”. Poi ha ripreso un bruttissimo e vergognoso commento di odio scritto verso Fedez, commentando così: “Per il resto, Twitter continua a fare schifo”.

