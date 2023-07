“Da dimenticare e non invitare”, un concorrente dell’ultimo GF Vip svela la drastica decisione di Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi ha dettato nuove regole in Mediaset e ha diffuso una nota contro i concorrenti dell’ultima edizione del reality il GF Vip.

L’ultima edizione del famoso e chiacchierato reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip, condotto dal giornalista ed ex direttore del settimanale di cronaca rosa Chi Alfonso Signorini ha lasciato il segno tra il caso Marco Bellavia (vittima di bullismo da parte di diversi compagni di gioco), parolacce, litigi, tanto trash e bestemmie.

Pier Silvio Berlusconi ha più volte ammonito sia il conduttore che gli autori del GF Vip 7. A tal punto che il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato del Gruppo Mediaset ha preso una decisione durissima nei confronti dei concorrenti dell’ultima edizione del programma tv di Canale 5.

“Sono concorrenti da dimenticare e non invitare”, ha rivelato uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 7. Inoltre dopo la morte del padre Silvio Berlusconi, Pier Silvio ha rivoluzionato i palinsesti delle reti Mediaset e ha defenestrato anche conduttrici tv di punta del gruppo: da Barbara d’Urso a Ilary Blasi fino a Belen Rodriguez.

Inoltre ha annunciato che non ci saranno più concorrenti trash e personaggi con account attivi su Onlyfans nei reality show della sua azienda. Una scelta drastica di grande rottura con il passato che ha diviso in due il popolo della Rete. Sul web sono in molti a notare che la stessa scelta non è stata adottata nei confronti di altri conduttori complici del trash in tv: da Alfonso Signorini a Pio e Amedeo fino a Maria De Filippi.

Lo sfogo di un concorrente del GF Vip 7

L’11 settembre 2023 andrà in onda in prima serata su Canale 5 una nuova edizione del Grande Fratello che vedrà in gioco sia concorrenti Vip che Nip. Al timone ci sarà sempre Alfonso Signorini. Non ci saranno due opinionisti fissi, ma soltanto una: il volto storico del TG5 Cesara Buonamici. Non ci sarà più l’esperta della Rete, Giulia Salemi.

Ci saranno una decina di Vip e una decina di Nip. Intanto il Grande Fratello resterà ancora fino al 2026 una realtà di Mediaset. Un concorrente del GF Vip 7 ha spifferato tutto alla stampa, rivelando che non ci sarà spazio sulle reti Mediaset per i protagonisti dell’ultima edizione del reality poiché l’ha deciso l’ad Pier Silvio Berlusconi.

La delusione di Attilio Romita

L’ex concorrente al Grande Fratello Vip 7 Attilio Romita ha dichiarato durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: «Abbiamo saputo che Mediaset ha avuto indicazioni precise in merito a tutti i partecipanti alla scorsa edizione del GF Vip. Secondo l’editore sarebbero concorrenti da dimenticare».

E poi ancora: «Secondo l’editore sarebbero concorrenti da dimenticare o, in ogni caso, da non invitare in nessun ruolo sulle reti Mediaset. Motivo per cui credo che abbiano escluso qualsiasi nostra ipotesi di collaborazione. Prendo atto di questo. Ma mi sento francamente un po’ offeso perché non credo di essere mai stato maleducato all’interno della casa. E penso, che in ogni caso, questa sia stata un’edizione di grande successo». E voi che cosa ne pensate di questa decisione durissima di Berlusconi?