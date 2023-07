Ex gieffina vip sbarca in Rai al timone di un programma: esulta Sonia Bruganelli

Ex gieffina vip sbarca in Rai al timone di un programma: esulta l’ex opinionista fissa del reality show Sonia Bruganelli.

Il Grande Fratello e il Grande Fratello Vip sono ottime vetrine per i concorrenti. Fin dalla prima edizione Nip del famoso e longevo reality show della televisione italiana, diversi concorrenti hanno colto al volo questa occasione per diventare attori, conduttori, personaggi e opinionisti televisivi.

Negli ultimi anni il GF ha perso fascino e anche interesse perché è scaduto troppo nel trash. I casi di bullismo, bestemmie e litigate furiose hanno appannato l’immagine autentica, pura e casta delle primissime edizioni del reality show di Canale 5. Proprio per questo motivo Pier Silvio Berlusconi ha deciso di invertire la rotta già durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Ha duramente ammonito il conduttore Alfonso Signorini e gli autori del GF Vip 7 per via del caso Marco Bellavia, delle bestemmie e dell’eccessivo trash in prima serata su Canale 5. Dopo la morte del padre Silvio Berlusconi ha rivoluzionato i palinsesti Mediaset. Non ci saranno più alla guida di Pomeriggio 5, Le Iene e L’Isola dei famosi rispettivamente Barbara d’Urso, Belen Rodriguez e Ilary Blasi.

Ha ingaggiato Myrta Merlino, Bianca Berlinguer e Luciana Littizzetto. Inoltre gli influencer pluritatuati e i personaggi con all’attivo un account su Onlyfans non faranno più parte dei reality show del Gruppo Mediaset. Questa è stata la dura decisione dell’amministratore delegato e vicepresidente esecutivo del Gruppo.

Ex gieffina lascia Mediaset per la Rai

Nelle ultime ore è stata resa nota una notizia che ha rallegrato i fan di un’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Non se l’aspettava davvero nessuno. Dopo essere stata per diversi anni protagonista sulle reti Mediaset come concorrente e partecipante di numerosi programmi di Canale 5, ora passerà alla Rai.

Non ci sono più dubbi e non si tratta di un semplice rumor, dato che l’ufficialità è stata data dalla diretta interessata. Di chi stiamo parlando? Dell’ex gieffina vip ed ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne, Soleil Sorge. Per lei si tratterà della prima esperienza come conduttrice di un programma televisivo.

La gioia di Sonia Bruganelli

Soleil Sorge sarà la conduttrice nel nuovo programma Felicità, che andrà in onda su Raidue. Ha espresso tutta la sua gioia con i suoi followers di Instagram. Questa notizia è stata accolta con grande entusiasmo anche da un volto noto del grande pubblico e in particolar modo del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli.

L’imprenditrice e responsabile dei casting tv nonché ex moglie dello showman Paolo Bonolis ha pubblicato una storia su Instagram in merito alla notizia dell’ex gieffina come conduttrice di un programma alla Rai. «Lo sapevo che eri la migliore – ha scritto Sonia Bruganelli -. Ed è solo l’inizio». La loro amicizia è sbocciata due anni fa durante il GF Vip 6 ed è più forte che mai. Auguri Soleil!