Galeotto il GF Vip: flirt in corso tra due ex concorrenti del reality show di Canale 5. Ecco chi sono i due innamorati.

Il Grande Fratello e il Grande Fratello Vip non sono solo reality show, ma anche delle ottime vetrine per farsi conoscere dal grande pubblico e anche per innamorarsi. Tante coppie vip del jet set nazionale sono sbocciate proprio all’interno della Casa più spiata e famosa d’Italia davanti agli occhi di milioni di telespettatori.

Altre coppie consolidate si sono sfaldate proprio durante il GF e il GF Vip. Negli ultimi giorni è esploso il gossip su una presunta e nuova coppia vip dello showbusiness italiano. Stiamo parlando di due ex concorrenti del reality show che starebbero vivendo una bellissima storia d’amore alla luce del sole.

I fan del reality show condotto dal giornalista ed ex direttore del settimanale di cronaca rosa Chi, Alfonso Signorini, sono al settimo cielo. C’è grande entusiasmo e felicità per questo nuovo amore che sta facendo impazzire followers e appassionati del longevo e chiacchierato programma tv di Canale 5.

Dopo decisioni durissime e drastiche nei confronti dei concorrenti dell’ultima edizione del GF Vip e delle prossime edizioni da parte di Pier Silvio Berlusconi (no influencer pluritatuati e star di Onlyfans, stop assoluto a trash e risse in tv), è arrivata una bellissima notizia dal sapore romantico.

Amore galeotto al GF Vip

L’indiscrezione bomba sul nuovo amore ha come protagonisti due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 7, edizione macchiata dal caso di bullismo nei confronti del conduttore tv Marco Bellavia e dall’eccesso di bestemmie e parolacce in tv. I due ex concorrenti del GF Vip 7 non si nascondono più e sono apparsi felici e sorridenti sui social.

Stiamo parlando di Martina Nasoni e Andrea Maestrelli. Già durante il reality show avevano instaurato un bellissimo rapporto di amicizia. Ora secondo le ultime indiscrezioni l’amicizia si sarebbe trasformata in un rapporto molto più profondo e romantico. Le storie di Instagram di lei non lasciano molti dubbi.

Il video social di Martina

Ad alimentare ancora di più il rumor è stato un video che ritrae l’ex concorrente del GF 2019 e del GF Vip 7 Martina Nasoni mentre balla e si diverte con il bellissimo calciatore originario di Empoli nonché nipote dell’ex campione dell’Inter e della Nazionale italiana di calcio Marco Materazzi.

I due ballano insieme e si lasciano andare a dolci momenti tra abbracci e sorrisi con la canzone Tango di Tananai come sottofondo. Tra i due c’è grande sintonia e feeling. Per i fan non ci sono più dubbi: è sbocciato l’amore. Dopo aver sofferto molto per Daniele Dal Moro, Martina Nasoni ha finalmente trovato il suo principe azzurro? Stay tuned su iGossip.it per saperne di più!