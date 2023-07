Calciatore famoso sorpreso con un uomo in camera da letto a un festino: la modella svela tutto

Calciatore famoso è stato sorpreso con un uomo in camera da letto a un festino molto piccante: la modella svela tutto.

La notizia è molto clamorosa e sta facendo rapidamente il giro del mondo. Uno dei calciatori più ricchi, influenti e potenti del pianeta è finito al centro del gossip internazionale per un outing da parte di una modella. I tabloid di mezzo mondo sono super scatenati. I fan non vedono l’ora di scoprire altre indiscrezioni su questa vicenda.

C’è da dire che non bisogna più sorprendersi per outing o coming out famosi. Però nel momento in cui l’outing riguarda un calciatore, ma soprattutto un giocatore molto famoso e forte, la situazione cambia radicalmente. Si è parlato spesso e volentieri del binomio calcio e omosessualità, sia in tv che sulla stampa.

Per molti è ancora un tabù. Molti non vogliono ammettere il proprio orientamento omosessuale o bisessuale per non essere discriminato oppure offeso dalle tifoserie dei club avversari. Altri ancora non avvertono la necessità di fare coming out poiché la vedono come una specie di intromissione forzata nella propria privacy.

Resta il fatto che una modella nonché influencer ha deciso di raccontare tutti i dettagli di questo festino a luci rosse a cui ha preso parte anche questo fuoriclasse del calcio internazionale, che si sarebbe lasciato andare con un uomo in camera da letto. Ha inoltre rivelato che il celebre calciatore ha poi fatto firmare un accordo di riservatezza a tutti coloro che avevano preso parte alla festa super piccante.

Un outing coi fiocchi per il divo del calcio internazionale

La modella in questione è Sophia Barclay. Ospite in un programma brasiliano ha confessato di aver preso parte a un festino che nel 2020 il noto calciatore aveva organizzato proprio durante il pandemia di Covid-19, quando erano super vietati. Il noto giocatore è stato sorpreso in atteggiamenti intimi con un altro uomo famoso sia da Sophia che dalla sua amica.

La ragazza ha rivelato: “Sì, è stato con un ragazzo. Sì in quel senso, l’abbiamo proprio visti sul fatto. Poi ci siamo messe in mezzo, io e un’altra ragazza. Ci siamo baciati tutti. Non c’erano limiti. Aveva molta paura che qualcuno parlasse e così a tutti gli ospiti ha fatto firmare anche una clausola di riservatezza. L’ha fatto perché tutto rimanesse privato e i media non scoprissero la verità”.

Neymar al centro dello scandalo

Il calciatore in questione citato dalla modella è Neymar. E l’altro uomo? Un famoso surfista 34enne dichiaratamente etero, sposato e con figli. Come si legge su Everyeye: “Secondo la Barclay si tratterebbe del surfista P.S, 34enne connazionale di Neymar, originario di Rio de Janeiro, che però non avrebbe potuto rivelare nulla di quanto accaduto in quanto lo stesso calciatore avrebbe fatto firmare agli ospiti dei suoi festini clandestini una clausola di riservatezza”.

E poi ancora: “Al party avrebbe partecipato proprio anche l’influencer brasiliana che evidentemente ha deciso di non rispettare il silenzio stampa. Pedro Scooby è come Neymar dichiaratamente eterosessuale ed è sposato con la modella C.D da cui ha avuto anche un figlio. In precedenza ha avuto altri figli dall’ex moglie, l’attrice L.P“. La bomba è esplosa e sul web non si parla d’altro!

VEJA! A influencer Sophia Barclay que expôs o Filipe Ret, afirma que jogador Neymar e o surfista Pedro Scooby teriam tido relação na sua frente. O que acharam? 👀🔥📣 pic.twitter.com/pUZoGL0urf — Fofocas Brega Funk (@brasilbregafunk) July 26, 2023