Un’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi è stata esclusa all’ultimo dal cast di Tale e Quale Show di Carlo Conti.

Fervono gli ultimissimi preparativi per la nuova edizione del famoso e amato programma televisivo di Raiuno, adattamento italiano del format spagnolo della Endemol denominato Tu cara me suena. Come ogni edizione che si rispetti, i rumor sui concorrenti in gara si sprecano come non mai.

Tantissimi nomi sono stati già svelati, ma c’è stato un clamoroso cambio dell’ultimo minuto. Una concorrente che era stata data per certa da tutti è saltata a sorpresa. Perché? Che cosa è successo? Di chi stiamo parlando? Riguarda un personaggio che ha partecipato a diversi reality e talent show della televisione italiana, sia di Rai che di Mediaset.

I suoi fan erano davvero felici e contenti per questa bellissima ragione, ma sono rimasti a bocca asciutta e molto delusi. Si tratta di una donna che ha partecipato all’ultima edizione del reality show di Canale 5, l’Isola dei famosi. Il suo percorso in Honduras è stato uno dei più belli e interessanti dell’Isola.

Tanti appassionati di reality show e televisione l’hanno conosciuta meglio, perché si è aperta molto sull’Isola e ha sfoggiato tutte le sue migliori qualità a tal punto che ha fatto cambiare idea in meglio anche ai suoi più accaniti detrattori e hater. Per molti è stata la vera vincitrice morale dell’Isola dei famosi 2023.

Tale e Quale Show: salta all’ultimo una concorrente

Dopo aver partecipato all’Isola dei famosi, lei stessa aveva annunciato bellissime sorprese ai suoi numerosi followers che la seguono con grande affetto e amore sui social network. In fin dei conti quest’altra esperienza nel programma tv di Carlo Conti sarebbe stata molto utile per il suo percorso professionale.

Di chi stiamo parlando? Dell’ex suor Cristina! La vincitrice di The Voice of Italy era data per certa nel cast di Tale e Quale Show. Negli ultimissimi giorni è arrivata la doccia fredda per i fan dell’ex naufraga vip Cristina Scuccia. A tal punto che è stata già trovata la sostituta dell’ex suora.

Svelati i motivi

I motivi sono stati svelati da Tvblog.it. Secondo il sito di informazione non si sarebbe raggiunto l’accordo con la Rai sia per questioni economiche che editoriali. Una brutta tegola per i suoi sostenitori. Il programma tv di Raiuno, prodotto con la collaborazione di Endemol Shine Italy, non avrebbe perso tempo.

Saltata all’ultimo la trattativa con l’ex suora, Cristina Scuccia, il talent show di Carlo Conti ha già fatto fronte alla sua sostituzione. Chi prenderà il suo posto? La conduttrice televisiva, cantante e anche lei ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Jo Squillo. Il contratto è già pronto, manca solo la firma!