La conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi ha sempre evitato di replicare a rumor sempre molto insistenti sulla sua vita privata.

Non è un personaggio tv che ama molto parlare delle sue love story, a differenza di tanti altri che hanno costruito la carriera proprio grazie al gossip. Alessia Marcuzzi ha sempre mantenuto un certo riserbo sui suoi fatti personali, distinguendo in modo netto la sua vita pubblica da quella privata.

Non ama le copertine patinate delle riviste e dei settimanali di cronaca rosa e cerca sempre di mantenere i suoi figli lontani dal circo mediatico e dalla macchina dei pettegolezzi. Una scelta comprensibile e rispettabile, anche perché spesso i figli diventano oggetto di diatribe mediatiche tra ex coniugi vip.

Negli ultimi tempi il suo nome è balzato di nuovo agli onori del gossip per una questione scottante e bollente relativa ad alcuni anni fa. Come ben ricorderete il sito diretto da Roberto D’Agostino, Dagospia, aveva rivelato tre anni fa che Belen Rodriguez avrebbe scoperto il presunto tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi attraverso delle chat sull’ipad del marito.

La Pinella non ha mai risposto a queste insinuazioni bomba di Dagospia, mentre, il ballerino professionista e conduttore televisivo di Raidue ha sempre smentito queste voci. Ora che Stefano e Belen Rodriguez si sono lasciati per l’ennesima volta, il pettegolezzo fragoroso è tornato nuovamente in auge.

Lo sfogo di Alessia Marcuzzi

A differenza di altre volte che la conduttrice tv di Boomerissima era rimasta sempre in silenzio, questa volta si è sfogata. Un vero e proprio fiume in piena. Ha rilasciato un’intervista al noto quotidiano La Repubblica in cui non si è trattenuta e si è tolta anche qualche sassolino dalla scarpa.

In merito all’indiscrezione scoppiettante di Dagospia sul suo presunto flirt con Stefano De Martino scoperto da Belen Rodriguez, l’ex presentatrice dell’Isola dei famosi ha dichiarato: “Mi ferisce. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale. Ho detto a Francesca Fagnani che mi aveva invitato a Belve: ‘Non vengo, perché mi devo salvare da me stessa’. Faccio fatica a tenermi”.

I motivi dell’addio a Mediaset

La Pinella ha parlato anche del suo addio a Mediaset per la Rai. L’ex presentatrice del Grande Fratello è stata molto schietta: “Non volevo più accettare programmi che non mi somigliavano. Ero cresciuta. Mi sentivo di voler cambiare, il successo è bellissimo: ma ho iniziato a 18 anni. Mi mancava la scrittura, la parte creativa”.

Per poi rivelare: “E sono diventata anche imprenditrice, il piano B è diventato il piano A: mi sono messa a fare borse e creme, per lasciare le aziende ai miei figli. Sono fiera di quello che ho costruito, ho 33 persone che lavorano con me. Ho avuto tante insicurezze, l’ho capito da adulta. Anche in tv cercavo di essere me stessa. Accettare di non piacere a tutti è una conquista, prima avevo l’ansia”. Stay tuned su iGossip.it per saperne di più!