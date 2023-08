“Non è stato bello salutare il suo pubblico”, Barbara d’Urso difesa da una collega in merito alla questione Pomeriggio 5.

Erano davvero in pochissimi a credere che a settembre Barbara d’Urso non sarebbe stata più alla guida del popolare e seguito programma tv di Canale 5, Pomeriggio 5. A parte i suoi detrattori più accaniti, quasi tutti si aspettavano come da 15 anni a questa parte il suo ritorno nel contenitore pomeridiano di punta di Mediaset anche perché lei stessa aveva dato appuntamento a settembre.

La drastica e durissima decisione dell’amministratore delegato e vicepresidente esecutivo del Gruppo Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, di sostituire Barbara d’Urso con Myrta Merlino a Pomeriggio 5 ha scatenato un vero e proprio terremoto a Cologno Monzese e sui social network, dividendo in due il popolo della Rete.

Subito dopo la morte del padre, Pier Silvio ha rivoluzionato i palinsesti della sua azienda e ha deciso di mettere alla porta senza grossi complimenti Barbara d’Urso, Belen Rodriguez e Ilary Blasi. Ha invece ingaggiato Bianca Berlinguer, che ha lasciato a sorpresa Raitre dopo tantissimi anni, e l’attrice e comica Luciana Littizzetto.

Ha inoltre deciso che non i personaggi tv e influencer volgari, pluritatuati e con un account attivo su Onlyfans non parteciperanno più come concorrenti ai reality show della sua azienda. Pier Silvio Berlusconi avrebbe anche dato indicazioni ben precise sui concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip: devono essere dimenticati e non devono essere invitati in nessun ruolo nelle reti Mediaset.

Lo sfogo di Barbara d’Urso

Di recente anche l’ex dottoressa Giò si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Al Festival Marateale Barbara d’Urso ha tirato qualche frecciatina al vetriolo: “Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché – sottolineo – mi venivano chiest. Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un’altra storia”.

Qualche giorno si è espressa sulla questione anche una collega dell’ex presentatrice di Domenica Live, Pomeriggio 5 e Live Non è la d’Urso. Chi? La presentatrice tv campana Caterina Balivo che ha toccato l’argomento durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera in cui ha affermato che “non è stato bello”.

Caterina Balivo difende Barbara d’Urso

Caterina Balivo ha commentato la notizia con queste parole al Corsera: “Non so bene cosa c’è stato dietro, Barbara però è una grande professionista, a livello emotivo capisco il suo dispiacere per non aver potuto salutare il suo pubblico, non è stato bello. Adesso giustamente ci sarà la fila per intervistarla, immagino di vederla da Mara Venier più che da me”.

Barbara d’Urso ha annunciato che racconterà tutto e molto presto la rivedremo nuovamente in tv. Il suo contratto con Mediaset scadrà il 31 dicembre 2023, ma la famosa e chiacchierata conduttrice tv e attrice campana sta valutando diverse offerte da parte di altre televisioni. E voi che cosa ne pensate di questa vicenda?