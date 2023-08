Perché queste celebrità sono state cacciate fuori dai casinò di Las Vegas

Quello che potrebbe sembrare un episodio isolato o un caso straordinario, in realtà accade spesso a Las Vegas, terra di vip che amano divertirsi nelle sale da gioco più spettacolari e imponenti al mondo.

Sono tantissime le celebrità che vengono cacciate fuori o addirittura bannate dai casinò di Las Vegas, nel mondo del gossip si narrano leggende basate su fatti realmente accaduti, dalle situazioni più assurde e grottesche, fino a fatti che hanno destato scalpore. Scopriamo i particolari.

Ben Affleck adora contare

L’attore californiano ama giocare a poker e blackjack sui siti di casino online o nelle sale da gioco tradizionali di Las Vegas, tanto che la sua passione per le statistiche non conosce limiti. Ben Affleck è un giocatore esperto che ama contare le carte, metodo che al blackjack, aiuta a capire quali siano le possibilità di fare o avvicinarsi al 21.

Per questo motivo nel 2014 in vacanza a Las Vegas, è stato allontanato dall’Hard Rock Hotel & Casinò, in quanto la politica della sala da gioco non tollera chi si siede a tavolo e conta le carte.

Paris Hilton con uno dei suoi soliti scandali

Non poteva mancare la regina del gossip scandalistico: la meravigliosa Paris Hilton. Nel lontano 2010 la ricca ereditiera si fece espellere da ben due casinò di Las Vegas, il famosissimo Wynn e l’Encore, perché fu trovata in possesso di sostanze illegali.

La Hilton dichiarò agli agenti di non sapere nulla di quelle sostanze, ma nel processo si dichiarò colpevole e venne condannata a 1 anno di libertà vigilata, più 200 ore da dedicare ai servizi sociali.

A Vince Neil basta un tweet per farsi cacciare dai casinò

Correva l’anno 2012 quando l’ex frontman dei Mötley Crüe, famosa band Heavy Metal, veniva bannato definitivamente dal Palms Resort in un caso che resta ancora oggi più che raro.

Pare che il cantante avesse espresso una serie di tweet negativi sulla struttura e tutto lo staff. Gli articoli di gossip approfondirono la notizia, scrivendo che Vince Neil fu espulso dal casinò a causa dei suoi atteggiamenti inappropriati, e che dopo i tweet negativi, non sarebbe più stato il benvenuto nella sala da gioco e nel resort.

Fedez festeggia il Natale facendosi cacciare fuori da un casinò

C’è anche Fedez nella lista nera dei casinò di Las Vegas, perché il 22 dicembre 2022 è andato a giocare in diverse sale da gioco con il campione di memoria Andrea Muzil.

I due mattacchioni hanno contato le carte per la puntata podcast del Muschio Selvaggio, il risultato è che sono stati bannati e cacciati fuori. Fedez ha scherzato esultando: ci è andata bene, abbiamo vinto 800 dollari.

Colby Covington: rissa al buffet

Tra i giochi slot che presentano diverse tematiche grafiche sono presenti versioni dedicate alle arti marziali, alle lotte e persino alle risse. Tra i motivi per cui le celebrità sono state cacciate fuori o bannate dai casinò, Colby Covington ha vinto sicuramente il premio fantasia.

Il campione di arti marziali nel marzo del 2019 è stato espulso dal Palms mentre era in attesa del buffet, a quanto pare è scoppiata una rissa per accaparrarsi i posti migliori davanti al tavolo delle delizie.