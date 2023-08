Protezione solare: come proteggere i bambini dal sole?

Le vacanze estive, il sole, il mare. Abbiamo voglia di abbronzarci, di rilassarci e di divertirci…tutto questo sotto il caldo sole. Ci immaginiamo in costume in riva al mare o a bordo piscina, con i nostri accessori da spiaggia, con i nostri amici o con la famiglia e un senso di benessere ci avvolge.

La spensieratezza è tipica dell’estate, viene con il caldo e ci riempie il cuore: ci vestiamo leggeri, prendiamo le ferie, ma anche se lavoriamo tutto prende un altro sapore e un altro o

La spensieratezza: cose da non dimenticare.

Nella borsa o nello zaino da spiaggia non deve mancare il telo, le ciabatte infradito, un buon libro o le parole crociate; ma soprattutto, da non dimenticare, una buona protezione solare. È fondamentale proteggere la nostra pelle dai raggi del sole in ogni periodo dell’anno, ma ancora di più durante l’estate, quando questi diventano più caldi e potenti e la nostra pelle scoperta è maggiormente esposta.

Abituare la nostra pelle a proteggersi favorisce un invecchiamento salutare delle cellule e previene il rischio di malattie della pelle.

Durante l’estate non solo è fondamentale proteggere noi stessi dai raggi nocivi del sole, ma soprattutto si deve porre attenzione alla salute dei più piccini.

Per i bambini è uno spasso divertirsi in spiaggia o in piscina: le corse, i tuffi, i castelli di sabbia con gli amici…le ore trascorse sotto al sole sono spesso tante e inevitabili, quindi la prima cosa da fare all’arrivo in spiaggia è dare una bella spruzzata di crema solare a gradazione massima (la SPF 50+).

Scegliere la protezione giusta.

Bambini di ogni età e neonati, devono essere i primi protetti in spiaggia: la scelta tra protezioni solari è vasta e varia, tra creme valide e ad alto funzionamento. Un consiglio utile può essere quello di valutare in farmacia o parafarmacia il prodotto migliore, facendosi consigliare da un esperto; altrimenti accedendo ad acquisti online è possibile confrontare da sé diversi prodotti, leggendone le specifiche caratteristiche, e di conseguenza scegliere ciò che ci sembra più adatto al nostro caso.

Un valido sito di prodotti per il corpo e quindi della crema solare per bambini che potrebbe servirci, troviamo Notino, che comodamente ci offre un’ampia scelta tra le migliori marche di prodotti. Per i bambini più piccoli troviamo protezioni a marchio Weleda, che dà una immediata protezione ai raggi UV, la crema Mustela SPF 50 adatta ai più piccoli ma anche a tutta la famiglia, la Sun Kids di Eucerin che si presenta nel comodo formato spry per facilitare l’applicazione sui bambini vivaci.

Ogni tipologia e marchio presentano proprie specifiche caratteristiche, che si pongono ormai all’avanguardia nel proteggere ogni tipo di pelle, anche la più delicata, anche quella di un neonato. Inoltre prediligendo la modalità spry i formati per bambini facilitano l’applicazione e quasi tutte ormai si presentano con la caratteristica resistenza all’acqua per evitare di essere spalmate dopo ogni bagno.

Proteggersi dai raggi solari è un gesto d’amore verso il nostro corpo e ci consente di viverci al meglio le vacanze sotto al sole con tutta la famiglia.