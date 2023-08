Roberto Alessi svela un aneddoto su Barbara d’Urso

“I suoi autori erano contrari”, il giornalista e direttore del settimanale di cronaca rosa Novella 2000 Roberto Alessi ha svelato un curioso aneddoto sulla famosa e conduttrice tv Barbara d’Urso. Dal prossimo mese alla guida del suo storico programma tv di Canale 5, Pomeriggio 5, ci sarà Myrta Merlino. L’amministratore delegato e vicepresidente esecutivo di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha defenestrato l’ex dottoressa Giò senza troppi complimenti dopo che la conduttrice tv aveva dato appuntamento a settembre al suo pubblico nel corso dell’ultima puntata del programma pomeridiano della rete ammiraglia del Gruppo.

Barbara, i suoi parenti e fan sono rimasti sbalorditi e scioccati. Non se l’aspettava quasi nessuno, tranne i suoi più accaniti hater.

Dopo la morte del presidente e fondatore del Gruppo Mediaset, Silvio Berlusconi, suo figlio Pier Silvio ha radicalmente cambiato tutto e stravolto i palinsesti televisivi. La prima vittima sacrificale è stata proprio Barbara d’Urso. Le altre sono Belen Rodriguez e Ilary Blasi che non saranno più alla conduzione rispettivamente de Le Iene e L’Isola dei famosi.

Al Festival Marateale Barbara d’Urso ha tirato qualche frecciatina al vetriolo e si è tolta qualche sassolino dalla scarpa: “Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché – sottolineo – mi venivano chiest. Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un’altra storia”.

Ha invece ingaggiato Bianca Berlinguer, che ha lasciato a sorpresa Raitre, e l’attrice e comica Luciana Littizzetto. Inoltre ha fatto sapere che non ci sarà spazio per influencer e star di Onlyfans nei reality della sua azienda. Nessun cambio al timone del Grande Fratello, nonostante le forti critiche del popolo del web, dato che ci sarà sempre Alfonso Signorini ma sarà affiancato solo dal volto storico del TG5 Cesara Buonamici come opinionista unica della prossima edizione del reality show di Canale 5, in partenza l’11 settembre.

Roberto Alessi svela un aneddoto su Barbara d’Urso

Il giornalista Roberto Alessi ha rivelato un aneddoto sulla celebre conduttrice tv partenopea. “In televisione sono andato per la prima volta in una trasmissione che si chiamava Mago Per Un Giorno con il mago Zurlì – ha dichiarato il direttore di Novella 2000 a BubinoBlog – Avevo all’incirca 9 o 10 anni. Poi sono andato a Domenica In con Pippo Baudo, perché all’epoca scrivevo per la Domenica del Corriere e scrivevo anche di sanità. Anni dopo mi ha contattato per caso Gianfranco Funari, che in seguito mi ha richiamato dalla terapia intensiva, dopo essere uscito da tre mesi di coma (e volle me a tenere i rapporti con la stampa fino alla fine)”.

E poi ancora: “All’inizio in tv ero sempre molto emozionato, tachicardia a mille. Poi sono diventato molto amico di Barbara d’Urso e lei mi volle a La Fattoria nonostante gli autori fossero contrari alla mia partecipazione perché ero un volto sconosciuto, ma lei disse «è spiritoso e lo diventerà»”.

Grande dormita finalmente, dopo giorni d’alzate all’alba. Buongiorno pic.twitter.com/SjgDUYzpys — Roberto Alessi (@RobertoAlessi7) January 30, 2016