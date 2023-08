“Tanto dolore e danno psicologico”, il durissimo sfogo shock di Valeria Marini

“Tanto dolore e danno psicologico”, il durissimo sfogo shock della celebre showgirl, attrice e ballerina Valeria Marini.

La celebre e amata attrice, showgirl, ballerina e personaggio tv Valeria Marini è uno dei volti più popolari del jet set nazionale. La sua carriera artistica non conosce mai crisi ed è sempre sulla cresta dell’onda. L’ex star del Bagaglino è sempre ospite in tv ed è una delle concorrenti più ambite per i reality e talent show italiani.

La Valeriona nazionale è molto attenta anche alle tematiche sociali e civili. L’ex concorrente di Ballando con le Stelle e Grande Fratello Vip è intervenuta su una questione politica che sta a cuore a milioni di italiani. Un argomento di estrema attualità che al momento rientra in un disegno di legge approvato in Senato e che a breve passerà alla Camera dei Deputati.

La questione è piuttosto spinosa e delicata perché a che fare in particolar modo con gli anziani. La proposta di legge in questione al vaglio dell’attuale Governo, presieduto dalla presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, vuole inasprire le pene da 2 a 6 anni di reclusione, per chi truffa gli anziani.

La situazione è ormai sfuggita di mano e ogni giorno in Italia sono tantissimi gli anziani che vengono raggirati e truffati. Mascalzoni e delinquenti senza scrupoli abusano delle persone vulnerabili per via dell’età avanzata con scuse diverse e incredibili. Molti purtroppo finiscono in queste trappole.

La mamma di Valeria Marini vittima di un raggiro

L’amica vip di Pamela Prati, Valeria Marini, ha parlato di ciò che è successo a sua madre durante un’intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero. “Finalmente, perché una truffa è sempre un atto indegno – ha dichiarato la famosa showgirl -, ma lo è ancora di più se colpisce una persona avanti negli anni: credo nella giustizia, ma i tempi possono essere lunghi e chi ha una certa età rischia di non potersi difendere”.

Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini, venne raggirata nel 2019 da un produttore che gli rubò 350mila euro promettendole di investire quella somma nelle criptovalute. In realtà la cospicua somma di denaro sarebbe però rimasta nelle tasche dell’uomo che è stato denunciato. L’uomo verrà processato soltanto nel 2024.

Il duro sfogo di Valeria Marini

L’ex gieffina vip ed ex naufraga vip Valeria Marini ha rivelato: “L’ho vista soffrire moltissimo, quella truffa ha cambiato la sua vita. Mamma è stata vittima di un inganno, ha perso i risparmi di tanti anni di lavoro ma il danno più grave è stato psicologico: si è sentita umiliata, indebolita, tradita”.

L’ex concorrente a Tale e Quale Show di Carlo Conti ha poi concluso: “Aver reso pubblico il suo caso l’ha in parte aiutata a risollevarsi ed è servito a lanciare l’allarme perché altri anziani non cadano nelle stesse trappole. La nuova legge dovrà accelerare i processi e prevedere pene severe per i malviventi. Chi la dura la vince, la giustizia trionferà”.