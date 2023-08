Diletta Leotta incinta con il pancione: parto imminente per la famosa e bellissima conduttrice televisiva sportiva. Il volto di Dazn e il suo compagno, il portiere del Newcastle Loris Karius, non vedono loro di abbracciare la loro bambina. Il grande evento per la splendida coppia vip del jet set europeo si avvicina sempre più. Ora lei è in vacanza con la sua famiglia in Sicilia. Il giocatore tedesco è da poco rientrato dalla tournèe americana.

Diletta Leotta incinta: le emozioni della conduttrice tv

Diletta e Loris stanno insieme da oltre un anno. Si sarebbero conosciuti in Inghilterra durante uno dei viaggi-studio della conduttrice per migliorare il suo inglese. La storia con Loris è subito sembrata quella giusta. Tanto che lo scorso dicembre la conduttrice tv Diletta Leotta è passata alle presentazioni in famiglia. Ora sono felicissimi ed entusiasti per l’arrivo della prima figlia.

In un’intervista rilasciata al quotidiano La Gazzetta dello Sport ha rivelato: «Sono molto emozionata e non so davvero che cosa aspettarmi. E’ l’arrivo di una nuova vita, qualcosa di grande…». La coppia vip non ha ancora scelto il nome della primogenita perché prima vuole guardarla negli occhi e poi seguire l’istinto.

Diletta Leotta non vede l’ora di tornare a lavoro

Lei va pazza per il lavoro e le manca molto: «Spero di riuscirci prima possibile, ma logicamente mi perderò le prime giornate di campionato. Dovrò godermi le prime settimane di Serie A seduta sul divano, ma non so quanto riuscirò a stare tranquilla…».

La sua immagine cambierà molto da quando diventerà mamma: non sarà più il volto sensuale per milioni di italiani, ma la mamma che tutti vorrebbero: «Sicuramente cambierà ed è giusto che sia così. Tutti noi cambiamo nei vari momenti della vita, cambierò io e cambierà magari la percezione di quelli che mi seguono da anni. È naturale, ma è stato bello anche in questi mesi percepire l’affetto da parte del pubblico».