Grande Fratello anticipazioni: completato il cast dei concorrenti Vip

Grande Fratello anticipazioni e news: completato il cast dei concorrenti Vip. Tutto è invece in discussione per i concorrenti nip. Al timone del famoso e chiacchierato reality show di Mediaset ci sarà sempre il giornalista e conduttore televisivo Alfonso Signorini. Niente spazio per l’esperta della Rete, Giulia Salemi. Non ci saranno concorrenti influencer e pluritatuati con account attivi su Onlyfans, su espressa decisione dell’amministratore delegato e vicepresidente esecutivo del Gruppo Mediaset Pier Silvio Berlusconi.

Cesara Buonamici è stata scelta come opinionista unica al Grande Fratello. Il volto storico del TG5 ha accettato di svolgere questo ruolo inedito alla prossima edizione del GF, in partenza l’11 settembre in prima serata su Canale 5.

Nella nuova edizione del GF ci saranno una decina di Vip e una decina di Nip. Cesara Buonamici è molto carica e ha raccontato le emozioni di questa nuova avventura televisiva durante un’intervista concessa al Corriere della Sera.

Ha svelato i motivi di questa sua scelta: “Grande Fratello? In realtà non ho deciso io. L’azienda sta rivedendo la natura del programma e mi ha chiesto di partecipare in una veste del tutto nuova per me. È una bella occasione. E poi se te lo chiede l’azienda per un programma di successo… Mi ha chiamata Pier Silvio Berlusconi. È stata un conversazione semplice. C’è stata una rapida convergenza. Ci conosciamo da tanti anni, quindi la reciproca comprensione arriva in fretta”.

I concorrenti vip sarebbero stati scelti tutti. L’indiscrezione è stata diffusa da Fanpage.it: “Secondo quanto ha appreso Fanpage.it il cast vip del Grande Fratello sarebbe chiuso. Dunque i concorrenti già noti che caratterizzeranno la nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, sarebbero stati scelti. Si lavora ancora sulla lista di persone comuni da fare entrare nella casa. Fondamentali saranno le loro storie, come Mediaset ha specificato in una nota”.

E poi ancora: “Se la parte vip del cast sembrerebbe ormai definita, Fanpage.it ha appreso che continua la ricerca delle persone comuni da inserire nel reality. Secondo quanto abbiamo appreso da alcune fonti, questa parte della selezione si sarebbe quasi del tutto esaurita. E ora si starebbe procedendo con ulteriori telefonate di approfondimento con gli aspiranti concorrenti che sono risultati più convincenti. Ciò non toglie che gli autori siano ancora in cerca di volti nuovi da inserire nel cast”.

