Ballando con le Stelle 2023 di Milly Carlucci: il cast dei concorrenti prende quota

Ballando con le Stelle 2023 di Milly Carlucci: tutte le ultime news e indiscrezioni. Il cast dei concorrenti della nuova edizione del talent show di Raiuno prende quota. Tra i vip preannunciati da TvBlog.it e Dagospia spiccano Simona Ventura, Bruno Barbieri e Teo Mammucari, ma anche Paola Perego, Bobby Solo e Giovanni Terzi. Davide Maggio ha svelato il nome della conduttrice tv, giornalista e scrittrice Francesca Barra. Non ci saranno né Sonia Bruganelli né Leo Gassmann.

Tra i papabili concorrenti di Ballando con le Stelle 2023 spiccano Antonio Caprarica, il pasticcere Damiano Carrara, il famoso commentatore sportivo Dan Peterson, i cantanti Nino D’Angelo e Francesca Alotta. E poi ancora Michele Placido, Rosanna Lambertucci, l’attore Maurizio Micheli, Fabio Cannavaro ed Edwige Fenech. Da Mare Fuori arriverebbero Serena De Ferrari e Massimiliano Caiazzo, mentre direttamente dalle Olimpiadi la medaglia d’oro Marcell Jacobs e la moglie Nicole Daza.

Stefania Orlando, Jasmine Carrisi e il vincitore di Amici di Maria De Filippi, Mattia Zenzola, si sono autocandidati. Quest’ultimo ha dichiarato a Superguida Tv: “Non mi dispiacerebbe. E’ un ambiente familiare quello in cui c’è la danza come modalità di espressione. E’ un programma che ho seguito e che mi piace. Perché no? In che rapporti sono rimasto con la De Filippi? Maria ha mille impegni e dopo Amici si è dedicata anche ad altri programmi. Non abbiamo avuto tanto modo di sentirci ma sono convinto che lei c’è sempre. Tutto quello che è successo all’interno della scuola, a partire dai rapporti personali che si sono creati, è dipeso da Maria. E’ una donna che mette tutti sullo stesso piano, che tratta tutti allo stesso modo. E questa è la cosa più bella”.

In questi ultimi giorni si sta parlando molto di un addio di Raimondo Todaro ad Amici per un clamoroso ritorno a Ballando con le Stelle. Sulla questione si è espressa la padrona di casa Milly Carlucci: “No, nessun astio e nemmeno risentimento per lui e il passato. Se ho letto delle voci secondo le quali potrebbe lasciare Amici? La mia domanda è ‘sarà vero quello che dicono di questa presunta crisi’?. Trattative tra lui e noi di Ballando con le Stelle? Si dicono molte cose e sui social ho anche letto qualcosa. Mi ha fatto un po’ sorridere“.

