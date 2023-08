“Tina Cipollari è trash? Anche lui ha fatto dello show in trasmissione”, l’ex dama del trono over della famosa e chiacchierata trasmissione pomeridiana di Canale 5 ha preso le difese della popolare vamp dagli attacchi dell’ex cavaliere Giorgio Manetti. Il Gabbiano ha bocciato senza appello i comportamenti di Tina nei confronti del cavaliere Elio Servo come “maleducati e da bulla”. L’ex compagno di Gemma Galgani ha infatti dichiarato a Tag24: “Se l’indirizzo è quello sono dalla parte di Piersilvio non tanto perché vuole mandare via Tina ma perché almeno ci sarebbe una rivoluzione in positivo del programma. Penso che ne abbiamo abbastanza di vedere certe scene in tv come nella scorsa edizione quando Tina ha mangiato la ricotta davanti a quel poveraccio di Elio che era allergico. Un comportamento maleducato ma anche da bulla. Si era già passato il limite nelle scorse edizioni ma l’ultima è stata davvero triviale”.

Elga Profili difende Tina Cipollari e attacca Giorgio Manetti

Non la pensa così l’ex dama Elga Profili. Intervistata sempre da Tag24, l’ex dama del trono over ha dichiarato: “Nel programma mi sono scontrata diverse volte con Tina Cipollari ma credo che lei faccia solo il suo lavoro. Credo che, nonostante sia irruente e a volte sopra le righe, il suo ruolo in quel contesto sia proprio quello di dare delle opinioni e sottolineare degli aspetti negativi. Maria De Filippi è una persona molto intelligente e se Tina è lì da molti anni è perché svolge bene il suo ruolo. Se questo non andasse bene per la trasmissione, sicuramente Maria non l’avrebbe tenuta nel programma. Riguardo al fatto che Manetti dica che la Cipollari sia trash, anche lui ha fatto dello show in trasmissione quindi la sua critica mi sembra inconsistente oppure potrebbe essere un modo per mettersi in evidenza”.

Poi si è soffermata sulla sua esperienza nel dating show di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi. “Della trasmissione ho un bellissimo ricordo – ha spiegato l’ex dama -. Essendo un’appassionata di comunicazione mi sentivo molto a mio agio nello studio di Uomini e Donne, dove non è facile riuscire a interagire e ad avere visibilità. Dalla trasmissione sono passate centinaia di persone molti dei quali non sono mai stati inquadrati perché probabilmente avevano timore di parlare ma per me non era così. All’inizio è stato molto difficile perché mi attaccavano tutti, dagli opinionisti agli altri partecipanti. Per fortuna Maria De Filippi riusciva a smorzare i toni altrimenti non sarei riuscita neanche ad andare avanti. Ad ogni modo me la ricordo come un’esperienza straordinaria”.

Per poi proseguire: “Dietro la trasmissione c’è una macchina organizzativa che funziona alla perfezione, una redazione formata da persone molto preparate che ci seguivano costantemente. Ero affascinata dall’intero meccanismo del programma. Non avendo mai guardato troppo la tv, quando mi hanno presa per la trasmissione mi sono ritrovata in studio e mi sono trovata completamente a mio agio. Nel programma ho sempre scelto autonomamente come comportarmi, cosa fare e cosa dire, non ho mai subito imposizioni da parte della redazione. Dopo la trasmissione la mia vita non è cambiata molto, continuo a fare quello che facevo prima”.

Dopo le decisioni shock di Pier Silvio Berlusconi, sono in molti a chiedere provvedimenti nei confronti di un altro programma tv di Canale 5 che viene considerato troppo trash per via di litigi e volgarità: vale a dire Uomini e Donne. La nuova edizione del famoso e longevo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi subirà cambiamenti importanti?

Il popolo del web ha subito messo nel mirino la vamp Tina Cipollari. I gavettoni d’acqua e le furibonde litigate con la sua acerrima nemica, la dama torinese del trono over Gemma Galgani, e con altri personaggi di Uomini e Donne hanno sempre alimentato polemiche e richieste di censura.

