Barbara d’Urso riceve un invito speciale da Milly Carlucci

Barbara d’Urso ha ricevuto un invito speciale dalla sua collega Milly Carlucci. Per la verità non è la prima volta che lo riceve. Già nel 2017 la presidente storica di giuria del talent show di Raiuno, Ballando con le Stelle, Carolyn Smith la invitò come ballerina per una notte nel programma cult della televisione pubblica: Io ufficialmente, come giudice e presidente della trasmissione Ballando con le Stelle, e anche Milly e produzione stiamo invitando te a fare il ‘vip per una notte’. Che ne pensi?”. L’ex dottoressa Giò rispose così: “Io credo che in questo momento c’è una persona che io amo molto che si chiama Pier Silvio Berlusconi che è svenuto, gli devono dare i sali. Chiederò il permesso e se mi danno il permesso, perché sono molto gelosi di me, vengo molto volentieri”.

Dopo essere stata messa alla porta da Pier Silvio Berlusconi, Barbara d’Urso potrebbe pensarci seriamente. Come ben sapete la drastica e durissima decisione dell’amministratore delegato e vicepresidente esecutivo del Gruppo Mediaset di sostituire Barbara d’Urso con Myrta Merlino a Pomeriggio 5 ha scatenato un vero e proprio terremoto a Cologno Monzese e sui social network, dividendo in due il popolo della Rete.

Subito dopo la morte del padre, Pier Silvio ha rivoluzionato i palinsesti della sua azienda e ha deciso di mettere alla porta senza grossi complimenti Barbara d’Urso, Belen Rodriguez e Ilary Blasi. Ha invece ingaggiato Bianca Berlinguer, che ha lasciato a sorpresa Raitre dopo tantissimi anni, e l’attrice e comica Luciana Littizzetto.

Ha inoltre deciso che non i personaggi tv e influencer volgari, pluritatuati e con un account attivo su Onlyfans non parteciperanno più come concorrenti ai reality show della sua azienda. Pier Silvio Berlusconi avrebbe anche dato indicazioni ben precise sui concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip: devono essere dimenticati e non devono essere invitati in nessun ruolo nelle reti Mediaset.

Di recente anche l’ex dottoressa Giò si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Al Festival Marateale Barbara d’Urso ha tirato qualche frecciatina al vetriolo: “Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché – sottolineo – mi venivano chiest. Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un’altra storia”.

L’invito ufficiale di Milly Carlucci a Barbara d’Urso

Milly è sempre stata molto disponibile nei confronti di Barbara: “Se è vero che l’ho invitata a venire a Ballando con le Stelle? Certo è tutto vero, le ho chiesto di venire anche come ballerina per una notte. La posso invitare nuovamente e perché no? Purtroppo ci sono contratti e questioni di esclusive. Magari ci possono essere clausole per andare anche in un’altra rete che non è quella dove si lavora quotidianamente. Però ribadisco che noi siamo sempre aperti per la d’Urso”.

Al settimanale Visto Milly Carlucci ha spiegato: “Ci eravamo incontrate tempo fa e le avevo proposto di fare la ballerina per una notte, poi la cosa non è andata in porto. Chissà se quest’anno avrà più tempo per allenarsi. Chi può dirlo?”.