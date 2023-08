Gianni Sperti fatto fuori da Uomini e Donne?

Gianni Sperti è stato fatto fuori da Uomini e Donne? Il famoso e popolare opinionista non sarà più presente nel dating show di Canale 5, ideato e condotto dalla celebre presentatrice e produttrice televisiva Maria De Filippi, a settembre? La linea dura del vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, colpirà anche il noto ex ballerino professionista di Buona Domenica nonché ex marito della showgirl Paola Barale?

Gianni Sperti e Tina Cipollari nel mirino?

Dopo le decisioni shock di Pier Silvio Berlusconi contro Barbara d’Urso e Ilary Blasi, sono in molti a chiedere provvedimenti nei confronti di un altro programma tv di Canale 5 che viene considerato troppo trash per via di litigi e volgarità: vale a dire Uomini e Donne. La nuova edizione del famoso e longevo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi subirà cambiamenti importanti?

Il popolo del web ha subito messo nel mirino la vamp Tina Cipollari. I gavettoni d’acqua e le furibonde litigate con la sua acerrima nemica, la dama torinese del trono over Gemma Galgani, e con altri personaggi di Uomini e Donne hanno sempre alimentato polemiche e richieste di censura.

Giorgio Manetti, soprannominato Il Gabbiano, ha bocciato senza appello i comportamenti di Tina nei confronti del cavaliere Elio Servo come “maleducati e da bulla”. L’ex compagno di Gemma Galgani ha infatti dichiarato a Tag24: “Se l’indirizzo è quello sono dalla parte di Piersilvio non tanto perché vuole mandare via Tina ma perché almeno ci sarebbe una rivoluzione in positivo del programma. Penso che ne abbiamo abbastanza di vedere certe scene in tv come nella scorsa edizione quando Tina ha mangiato la ricotta davanti a quel poveraccio di Elio che era allergico. Un comportamento maleducato ma anche da bulla. Si era già passato il limite nelle scorse edizioni ma l’ultima è stata davvero triviale”.

Le dichiarazioni di Gianni Sperti

Intervistato dal settimanale di cronaca rosa Novella 2000, Gianni Sperti ha spiegato: “Io sono rimasto all’ultima puntata, quando Tina ha chiesto sfacciatamente a Maria De Filippi se fossimo riconfermati. Questo ha dato un barlume di speranza, ma se le cose siano cambiate in questi giorni non posso saperlo”.

E poi ancora: “Ovviamente, sono anni che ne faccio parte e sono molto legato sia a Maria, una delle donne più speciali che abbia mai incontrato nella mia vita, che a tutto lo staff. Però non mi sorprenderebbe se le cose andassero male. Una personalità molto importante del mondo della tv mi disse: ‘Gianni ricordati sempre che siamo tutti utili, ma nessuno è indispensabile’, per cui bisogna accettare tutto ciò che il destino ci riserva. Sono una persona matura e coerente. Per il momento mi godo il presente, poi chissà”.

Per poi concludere: “Di certo resterei sempre nello staff di Maria De Filippi, perché devo tanto a lei. Quello che manca in tv è una trasmissione che parli solo di cose belle. Oggi la gente è stressata, lavora molto, è stanca dei guai. Ha bisogno di sorridere, ma nello stesso momento di ascoltare parole positive per andare avanti e credere in se stessa. Mi permetto di dire che proporre trasmissioni che trattano sempre di argomenti negativi non faccia bene alla popolazione, anzi va a fomentare ancora di più il malessere interiore”.

