Due ex concorrenti del GF Vip verso il Gran Hermano Vip in Spagna

Due ex concorrenti dell’ultima edizione del famoso e popolare reality show di Canale 5, il GF Vip, verso il Gran Hermano Vip in Spagna.

Sono stati due grandi protagonisti dell’ultima e chiacchieratissima edizione del programma tv di Mediaset, condotto dal giornalista e presentatore televisivo Alfonso Signorini. Ora per loro le porte a Cologno Monzese sembrano essere chiuse per via della drastica decisione di Pier Silvio Berlusconi.

Il GF Vip 7 ha lasciato il segno in negativo tra il caso Marco Bellavia (vittima di bullismo da parte di diversi compagni di gioco), parolacce, litigi, tanto trash e bestemmie. Il vicepresidente esecutivo del Gruppo Mediaset ha più volte ammonito sia il conduttore che gli autori del GF Vip 7.

A tal punto che l’amministratore delegato di Mediaset ha preso una decisione durissima nei confronti dei concorrenti dell’ultima edizione del programma tv di Canale 5. “Sono concorrenti da dimenticare e non invitare”, ha rivelato uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 7. Inoltre dopo la morte del padre Silvio Berlusconi, Pier Silvio ha rivoluzionato i palinsesti delle reti Mediaset e ha defenestrato anche conduttrici tv di punta del gruppo: da Barbara d’Urso a Ilary Blasi fino a Belen Rodriguez.

Inoltre ha annunciato che non ci saranno più concorrenti trash e personaggi con account attivi su Onlyfans nei reality show della sua azienda. Una scelta durissima di grande rottura con il passato che ha diviso in due il popolo della Rete. Sul web sono in molti a notare che la stessa scelta non è stata adottata nei confronti di altri conduttori complici del trash in tv: da Alfonso Signorini a Pio e Amedeo fino a Maria De Filippi.

Dal GF Vip 7 al Gran Hermano Vip

Due ex concorrenti del GF Vip 7 sono finiti al centro del gossip spagnolo poiché secondo diverse indiscrezioni di stampa sarebbero nel cast della nuova edizione del Gran Hermano Vip. I fan dei due Vipponi sono davvero contenti ed entusiasti. Chi sono i protagonisti di questi rumor?

Secondo la stampa spagnola si tratterebbe dell’influencer Oriana Marzoli e dell’ex tronista di Uomini e Donne nonché ex naufrago vip dell’Isola dei famosi Luca Onestini. La stessa Oriana si è lasciata sfuggire qualche anticipazione importante sui suoi profili di social network.

Le parole di Oriana Marzoli

“Dopo cinque mesi passati all’interno della Casa volevo solo andare al mare, ne avevo bisogno, ma quest’anno sembra impossibile godersi le vacanze. Proverò ad andare a Marbella prima di lasciare l’appartamento in Italia, perché poi tornerò a Madrid”, ha scritto l’ex gieffina vip su Twitter.

E poi ancora: “Mi viene da piangere. Giuro che è stato il programma più bello che ho fatto in vita mia. Il momento giusto, le persone, il paese, la lingua… tutto”. Bocche cucite da parte dell’ex tronista e Mister Italia Luca Onestini che preferisce mantenere il massimo riserbo. Stay tuned su iGossip.it per saperne di più!