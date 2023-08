Maria Teresa Ruta svela i tradimenti dell’ex marito Amedeo Goria

Maria Teresa Ruta ha svelato i numerosi tradimenti dell’ex marito Amedeo Goria in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. L’ex concorrente di Pechino Express e del Grande Fratello Vip ha raccontato anche il suo rapporto con l’attuale marito e le proposte indecenti di un produttore tv.

La famosa conduttrice tv ha rivelato: “Mi giurò: ‘Sono innamorato davvero, per te potrei anche fare un matrimonio bianco, non ho fretta’. Di sicuro è stato un matrimonio d’amore. Con il senno di poi avrei dovuto chiudere anche il terzo occhio per non vedere le sue marachelle, specie quando partiva in trasferta con le squadre”.

La conduttrice si è raccontata a tutto tondo, non risparmiando neppure dettagli sull’infedeltà di Goria scoperta attraverso: “Scontrini del parcheggio di una discoteca sotto il tergicristallo. O bigliettini di tali Jeannette o Jasmine. E poi la famosa agendina nera di cui favoleggiavano i colleghi. La nascondeva, un giorno l’ho vista”.

Maria Teresa Ruta ha spiegato poi che l’ex marito nascondeva un’agenda con oltre duemila numeri di telefono di donne con cui aveva avuto una storia: “C’erano annotati almeno duemila numeri di telefono, solo di donne, in tutto il mondo, con accanto le stelline del punteggio. Per carità, forse l’ho trascurato anch’io, troppo presa dal lavoro. Ma a volte Amedeo faceva il cascamorto con le altre persino davanti a me, era incorreggibile”.

Da parte sua, invece, mai un tentennamento: “Integerrima, tagliata con l’accetta, eppure le occasioni non mi sono mancate, però non ho mai avuto difficoltà a dire di no. Due scuffie le ho prese anch’io, quando il matrimonio già traballava, ma non ho combinato niente” ha spiegato ancora.

Ha poi raccontato la proposta indecente ricevuta: “Da un potente della tv. Mi convocò in un hotel fuori Roma per parlare di un programma. C’erano anche gli autori. Mi disse: ‘Tra poco salgo in camera da te che ne discutiamo meglio, lascia la porta aperta’. Non sospettando nulla, lo assecondai. Entrò e mi chiese: ‘Ma come, sei ancora vestita?’. ‘Certo. Non dovevamo parlare della trasmissione?’. ‘Sì, ma prima ci divertiamo, poi pensiamo al lavoro’. Mi misi a ridere, lo feci uscire e richiusi la porta a chiave. Quello show non l’ho mai fatto”.

Ora ha i cellulari collegati con il marito: “Lui vede le mie chiamate, le mie foto, i messaggini di Whatsapp e viceversa. Roberto ha tutte le mie password, anche di Instagram e TikTok, sa pure il pin del Bancomat, di lui mi fido totalmente”, fa sapere la mamma vip di Guenda parlando di Zappulla, sposato nel 2015. E lei così dorme serena: “Fidarsi è meglio, ti libera da dubbi e angosce per ciò che potrebbe succedere e magari non succede mai. Non ho nulla da nascondere”. Anche se ogni tanto qualche messaggio osé sui social arriva: “E lui si arrabbia. Ci sono molti feticisti dei miei piedi. O qualcuno che scrive: ‘Io una botta ancora te la darei’. Ci rido, Roberto meno. ‘Non dargli corda’, mi rimprovera se rispondo con una faccina sorridente. Magari quella persona ha una vita difficile”.