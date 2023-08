“Prigioniera di una relazione tossica”, ora arriva la replica dell’ex concorrente di Temptation Island Vip

“Prigioniera di una relazione tossica”, ora arriva la replica inaspettata dell’ex concorrente di Temptation Island Vip.

Le edizioni Vip del reality show di Canale 5, Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia hanno sempre regalato emozioni, divertimento, risate e polemiche. Tante coppie vip dello show business italiano si sono messe in gioco al programma tv ideato e prodotto dalla celebre presentatrice Maria De Filippi.

Molte coppie vip sono purtroppo scoppiate tra lo sconforto e la delusione dei fan e telespettatori di Temptation Island Vip. In particolar modo un’ex coppia vip si è separata soltanto pochi mesi fa tra le polemiche. Era tutto pronto per il matrimonio, ma alla fine hanno preso strade separate.

“Le cose con Lorenzo non sono andate come pensavo. A poco a poco mi sono resa conto di essere prigioniera di una relazione tossica. E non avrò ripensamenti, perché lui ha detto falsità che hanno messo una pietra tombale sul rapporto”, aveva dichiarato la conduttrice tv al settimanale Confidenze.

Lei ha già trovato il suo nuovo principe azzurro ed è al settimo cielo. Sempre al settimanale aveva rilasciato le seguenti dichiarazioni pochissimi mesi fa: “Sono super contenta, sto benissimo e mi sento piena di energia e di entusiasmo. Ho letteralmente rivoluzionato la mia vita e c’è voluto coraggio, perché l’ho fatto senza certezze sul futuro”.

Lo sfogo dell’ex concorrente di Temptation Island Vip

Ora a distanza di mesi è arrivato il duro e inaspettato sfogo dell’ex concorrente di Temptation Island Vip. Chi è? L’ex calciatore del Bari e opinionista sportivo Lorenzo Amoruso. Le sue parole nei confronti della sua ex compagna, l’ex Miss Italia ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Manila Nazzaro, fanno molto riflettere.

Amoruso ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv in cui ha parlato della rottura con Manila Nazzaro, facendo intendere di essere sereno pur avendo accusato un duro colpo. In fin dei conti lui era convinto di mettere su famiglia con la bellissima ex modella ed ex concorrente del GF Vip 6.

Non hanno più rapporti

L’ex giocatore del Bari ha parlato della fine della sua relazione sentimentale duratura con Manila Nazzaro con queste parole: “Sto metabolizzando il tutto e ora ho ricominciato a stare bene. Vado avanti tranquillamente con la mia vita”. Per lui non è stato affatto facile ricominciare e riprendere in mano la propria vita.

Tra loro non c’è più nessun tipo di rapporto. Né una telefonata né un incontro amichevole. L’ex concorrente di Temptation Island Vip è stato molto chiaro e diretto: “Da quando a metà aprile mi ha ridato in malo modo le chiavi di casa, non ci siamo più visti né sentiti”. Ci sarà una replica di Manila? Attendiamo fiduciosi!