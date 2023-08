“Mi ha tirato i capelli e strappato le extension”, rissa vip in un locale a Porto Cervo.

L’estate è fatta per divertirsi, rilassarsi, fare conoscenze nuove, magari anche innamorarsi o flirtare nei luoghi di vacanza. Per tanti è il periodo più bello e rilassante dell’anno. C’è chi aspetta la calda stagione tutto l’anno e chi desidera rimanere sempre in vacanza. I nostri amati vip del jet set nazionale e internazionale si stanno rilassando e divertendo nelle località più gettonate del pianeta.

Spesso però le cose non vanno come dovrebbero. Basta un’occhiata o una parola di troppo che si scatena il caos in pista in discoteca o all’esterno dei locali. Ogni giorno ascoltiamo queste notizie ai telegiornali o le leggiamo sui quotidiani. Questa volta però a far notizia, ovviamente in negativo, sono proprio i nostri amati vip.

Perché? Che cos’è successo? Chi sono i protagonisti di questa lite furiosa in discoteca? L’indiscrezione shock è stata subito lanciata dall’influencer e blogger campana Deianira Marzano. Sui suoi seguitissimi social ha lanciato il gossip fragoroso che ha fatto subito il giro della Rete, scatenando reazioni e curiosità.

Deianira ha infatti rivelato ai suoi followers: “Tutto è cominciato perché lui, a quanto ho potuto capire, era corteggiato da diversi ragazzi. E questa era gelosa. Così lei ha provato a tirargli i capelli, ma lui con molta eleganza le ha detto che lei era solo invidiosa per il suo stile. E perché tutti avevano gli occhi puntati su di lui”.

Rissa vip a Porto Cervo

La blogger campagna ha poi continuato il suo racconto: “Infatti il ragazzo che era lì ha confermato di essere interessato a lui e si sono allontanati in pista. Lui è stato di una signorilità sublime. Lei invece gli ha detto ‘ora ti sei montato la testa. Ti credi la più bella’, ‘la più bella sono io’, ha risposto lui”.

Il rumor rocambolesco è stato confermato anche dal quotidiano L’Unione Sarda: “Vip coinvolto in una rissa in un locale a Porto Cervo. Il chirurgo dei vip, stando al suo racconto, sarebbe stato aggredito da una donna che gli avrebbe anche strappato le extension“. La vittima di questa presunta aggressione sarebbe l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Giacomo Urtis.

La conferma della rissa vip da parte di Giacomo Urtis

Il grande amico vip di Fabrizio Corona, Giacomo Urtis, ha confermato tutto sui suoi profili social: “Botoxini, come avete saputo ieri ho litigato con una perché parlavo con un ragazzo. Anzi, con più ragazzi, ma in particolare c’è stato uno a cui era interessata una tizia. Questa si è ingelosita e mi ha tirato i capelli”.

Giacomo Urtis interviene dopo la lite che l’ha visto protagonista in Sardegna pic.twitter.com/V7SrRsfrjR — disagiotv (@disagio_tv) August 14, 2023

Per poi aggiungere: "Quindi niente, sono venuto qua a farmi sistemare le extension. Si parla tanto di solidarietà femminile, ma io che non litigo mai con nessuno mi ritrovo che da quando ho i capelli lunghi litigo con le tipe per i ragazzi. Veramente robe da pazzi. Non capisco le gelosie per i tipi, tanto se uno non ti vuole non ti vuole". Ora tutti si domandano: chi è la vip che ha strappato i capelli al chirurgo Giacomo Urtis?