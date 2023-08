Diletta Leotta ha partorito. La popolare e famosa conduttrice televisiva è diventata mamma per la prima volta di Aria. Il papà vip, il portiere del Newcastle Loris Karius, è al settimo cielo. La bellissima notizia è stata annunciata da entrambi sui rispettivi profili Instagram. Nelle foto social la conduttrice di Dazn tiene in braccio la baby vip accanto al fidanzato: “Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere”.

La baby vip Aria è nata all’Ospedale San Raffaele alle 8:47 di mercoledì. La conduttrice e il calciatore hanno postato due immagini, in una delle quali Karius tiene in mano una torta al cioccolato con una candelina, per un dolce benvenuto alla loro bimba e un augurio di compleanno alla sua compagna. Grande festa in casa Karius. Tantissimi vip del jet set nazionale hanno scritto messaggi di auguri e felicitazioni ai neo genitori vip.

Diletta Leotta incinta: le emozioni della conduttrice tv

Diletta e Loris stanno insieme da oltre un anno. Si sarebbero conosciuti in Inghilterra durante uno dei viaggi-studio della conduttrice per migliorare il suo inglese. La storia con Loris è subito sembrata quella giusta. Tanto che lo scorso dicembre la conduttrice tv Diletta Leotta è passata alle presentazioni in famiglia. Ora sono felicissimi ed entusiasti per la nascita della prima figlia.

In un’intervista rilasciata al quotidiano La Gazzetta dello Sport aveva rivelato: «Sono molto emozionata e non so davvero che cosa aspettarmi. E’ l’arrivo di una nuova vita, qualcosa di grande…».

Diletta Leotta non vede l’ora di tornare a lavoro

Lei va pazza per il lavoro e le manca molto: «Spero di riuscirci prima possibile, ma logicamente mi perderò le prime giornate di campionato. Dovrò godermi le prime settimane di Serie A seduta sul divano, ma non so quanto riuscirò a stare tranquilla…».

La sua immagine è cambiata molto da quando è diventata mamma: non sarà più il volto sensuale per milioni di italiani, ma la mamma che tutti vorrebbero.

Auguri ai genitori vip e un caloroso benvenuto alla piccola Aria anche da parte della nostra redazione!