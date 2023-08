Da Ballando con le Stelle al Grande Fratello: Alfonso Signorini è al settimo cielo per il “sì” di un concorrente molto famoso.

Ormai mancano davvero pochi giorni al debutto della rinnovata edizione del famoso e longevo reality show di Canale 5, il Grande Fratello. La prima puntata del programma tv condotto dal giornalista e presentatore Alfonso Signorini è in programma per l’11 settembre in prima serata su Canale 5.

“Inizieremo a metà settembre e non andremo così lontani come in passato – ha detto Signorini -. Sarà un’edizione più corta del solito e non durerà sei o sette mesi. Sono felice perché così potrò avere ritmi più normali. Ci saranno nip e vip. Però i vip saranno veri vip, personaggi molto famosi e conosciuti da tutti. Nessuno vedendoli dirà ‘ma questo chi è?’. Ho incontrato anche molte persone comuni e alcune di loro le vedrete”.

C’è davvero grande attesa e interesse attorno alla nuova edizione del GF. Sono stati svelati i nomi dei concorrenti Vip che prenderanno parte alla nuova edizione del reality show di Mediaset. Niente spazio per l’esperta della Rete, Giulia Salemi. Non ci saranno concorrenti influencer e pluritatuati con account attivi su Onlyfans, su espressa decisione dell’amministratore delegato e vicepresidente esecutivo del Gruppo Mediaset Pier Silvio Berlusconi.

Cesara Buonamici è stata scelta come opinionista unica al Grande Fratello. Il volto storico del TG5 ha accettato di svolgere questo ruolo inedito alla prossima edizione del GF, poiché non poteva certo dire di “no” al figlio del fondatore di Mediaset. Un’occasione unica per rimettersi in gioco.

I protagonisti della nuova edizione del GF

Cesara Buonamici è molto carica e ha raccontato le emozioni di questa nuova avventura televisiva durante un’intervista concessa al Corriere della Sera. Ha svelato i motivi di questa sua scelta: “Grande Fratello? In realtà non ho deciso io. L’azienda sta rivedendo la natura del programma e mi ha chiesto di partecipare in una veste del tutto nuova per me. È una bella occasione”.

Per poi aggiungere: “E poi se te lo chiede l’azienda per un programma di successo… Mi ha chiamata Pier Silvio Berlusconi. È stata un conversazione semplice. C’è stata una rapida convergenza. Ci conosciamo da tanti anni, quindi la reciproca comprensione arriva in fretta”. Tra i concorrenti Vip è spuntato un nome molto famoso: il giornalista, scrittore e personaggio tv Giampiero Mughini.

Da Ballando al GF

Lo scoop è stato diffuso dal giornalista Giuseppe Candela su Dagospia: “Giampiero Mughini verso il Grande Fratello! Un lungo curriculum, una grande personalità. Gira voce che il prossimo 11 settembre nella casa del Grande Fratello potrebbe fare il suo ingresso Giampiero Mughini. Giornalista, scrittore, opinionista tv. Si era già messo in gioco come concorrente a Ballando con le Stelle, ora la nuova sfida. Come se la caverà?”.

Gli altri concorrenti Vip sicuri o quasi certi sono:

Ninetto Davoli – attore – 74 anni

Corrado Tedeschi – conduttore – 71 anni

Grecia Colmenares – attrice – 60 anni

Brigitta Boccoli – showgirl – 51 anni

Samira Lui – professoressa Eredità – 25 anni

Fiordaliso – cantante – 67 anni

Annalisa Chirico – giornalista – 37 anni

Rosanna Fratello – cantante – 72 anni

Giampiero Mughini – giornalista – 82 anni

Alex Schwazer – campione olimpico – 38 anni