Parafulmini di Ernia, Fabri Fibra e Bresh: testo e video ufficiale

Parafulmini di Ernia, Fabri Fibra e Bresh è una delle canzoni più ascoltate e scaricate dell’estate 2023. Il brano racconta con tagliente ironia la finta e ingannevole perfezione dei social network. Ecco il testo e il video ufficiale del singolo.

Parafulmini di Ernia, Fabri Fibra e Bresh: il testo

Sui social correvate sopra ad una benz

Sembrava Di Martino mentre tu Belen

Era tutto finto, su, vabbè

In foto anche i tralicci sulla Tour Eiffel

Ti riprendi appena atterri

Di momenti vuoi riempirci il feed

Ye ye

Giù la maschera Jim Carrey

Siete spenti lo vediamo da qui

Ti nascondi come mai

Dietro un mucchio di cose che mostri e non hai

Cosa non faresti per i like

Sai che ti annoierai però ci vai a Dubai

Oh, sai che sarebbe bellissimo

Se senza dirlo partissimo

E mi mostrassi di te quello che in rete non c’è

E non ti puoi nascondere dietro gli occhiali

Da sole

Tanto le persone sono tutte uguali

Da sole

Tutti i tuoi silenzi in una sola frase

Come parafulmini sopra le case

Che disperazione

Sarebbe stato bellissimo

E tutte le canzoni le ho scoperte a caso

Da sole

E non sai quella notte quanto ti ho cercato

Amore

Poi le tue promesse le ho dimenticate

Scusa se ti ho detto un mare di cazzate

Che liberazione

Avevo voglia di dirtelo

Ah

Tu volevi toccare le stelle

Con un tipo complicato e ribelle

Io mi sono fatto avanti ma niente

Dicevi “Che faccia da perdente”

Questo vino è forte, che botta

Il locale è pieno che scoppia

Fuori c’è la coda, che bomba

È il mio disco che sfonda

E l’albergo è perfetto

Anche il centro massaggi

E tu adesso mi mandi messaggi

Tu guarda

Ora che ce l’ho fatta

“Ne ero certa” mi dice, bugiarda

È passata la nostra occasione

Però grazie per l’ispirazione

Che dalla nostra storia ci è uscita la strofa per sta canzone

E non ti puoi nascondere dietro gli occhiali

Da sole

Tanto le persone sono tutte uguali

Da sole

Tutti i tuoi silenzi in una sola frase

Come parafulmini sopra le case

Che disperazione

Sarebbe stato bellissimo

E tutte le canzoni le ho scoperte a caso

Da sole

E non sai quella notte quanto ti ho cercato

Amore

Poi le tue promesse le ho dimenticate

Scusa se ti ho detto un mare di cazzate

Che liberazione

Avevo voglia di dirtelo

Oggi non so che mi succede maa

Avevo voglia di dirtelo aa

E parlo ancora come fossi quaa

Avevo voglia di dirtelo aa

E non ti puoi nascondere dietro gli occhiali

Da sole

Tanto le persone sono tutte uguali

Da sole

Tutti i tuoi silenzi in una sola frase

Come parafulmini sopra le case

Che disperazione

Sarebbe stato bellissimo

E tutte le canzoni le ho scoperte a caso

Da sole

E non sai quella notte quanto ti ho cercato

Amore

Poi le tue promesse le ho dimenticate

Scusa se ti ho detto un mare di cazzate

Che liberazione

Avevo voglia di dirtelo.

Parafulmini di Ernia, Fabri Fibra e Bresh: il video ufficiale