Calzature da Uomo: ecco tutte le ultime novità

Le scarpe da uomo, un po’ come accade anche per le calzature femminili, sono diventate un elemento essenziale per sottolineare lo stile personale e valorizzare ogni outfit.

Ogni uomo segue un look differente, cercando modelli sempre diversi da abbinare nelle più svariate occasioni e impegni, che deve affrontare lungo tutta la giornata. In estate, poi, questo discorso vale ancora di più, se si pensa che le occasioni mondane aumentano ed è necessario avere a disposizione più modelli tra cui scegliere o, al contrario, una scarpa versatile, adatta per tutti gli outfit della giornata.

Dal canto loro, le aziende di scarpe, ogni anno, propongono collezioni sempre nuove e aggiornate, con modelli, materiali e tecnologie differenti, al passo con i tempi e le mode che cambiano, senza dimenticare le esigenze di ogni uomo e le più attuali tematiche ambientali. Dai modelli ecosostenibili, fino ai grandi classici, vale dunque la pena scoprire quali saranno quelli più in voga per quest’anno e appartenenti proprio alle ultime collezioni dei top brand di settore.

Scarpe da ginnastica vintage

Se scegli tra i migliori brand di scarpe da uomo, passando in rassegna proprio le ultime collezioni, non potrai fare a meno di notare come siano tornate di gran moda le scarpe da ginnastica stile anni Settanta e Ottanta. Riadattati dalle più famose case calzaturiere, questi modelli di scarpe si distinguono per dettagli retrò molto particolari, colori vivaci, estremamente versatili per un look casual o sporty chic, senza però contrastare anche con outfit più formali e ricercati. Questa calzatura si adatta perfettamente all’uomo che ama farsi notare, indossando accessori particolari, ed essere sempre al passo con le ultime tendenze.

Espadrillas

Già da diversi anni le espadrillas sono state sdoganate anche nel guardaroba maschile. L’uomo sbarazzino, dinamico, attento al look e ai dettagli, non si farà certo mancare questo tipo di scarpa estremamente leggero e perfetto per le serate estive in spiaggia o a bordo piscina.

Si può scegliere tra diverse finiture, dalle classiche espadrillas con tomaia in tela e suola in corda, ma anche quelle in tessuto tecnico o fibre più naturali e la tomaia in pelle o pelle vegetale, per chi ama strizzare l’occhio ai materiali bio ed ecosostenibili. Perfette, abbinate sotto pantaloni leggeri, le espadrillas donano un quid glamour e rilassato anche ai look più sofisticati.

Sneakers

Le sneakers sono un must to have assoluto che non può mancare, per nessuna ragione, nel guardaroba maschile. Si tratta del modello di scarpe più versatile e abbinabile che si possa acquistare. Le ultime tendenze ne valorizzano la tecnologia e l’innovazione, con design all’avanguardia, tessuti e dettagli tecnici e materiali di alta qualità. Dalle ammortizzazioni sempre più performanti fino all’elevata traspirabilità e leggerezza dei materiali, senza dimenticare colori, fantasie e design aerodinamici e sempre più accattivanti, le sneakers moderne sono innovative, di tendenza e assolutamente adatte per ogni tipo di outfit, dall’abito in cotone fino al pantaloncino con camicia in lino o t-shirt in cotone.

Mocassini

Il mocassino è quel tipo di scarpa che non può mancare nel guardaroba dell’uomo che ama lo stile classico, raffinato, elegante e ricercato. Anche in questo caso c’è ampia scelta di materiali e modelli, dalla pelle pregiata fino al suede, ma quello che le rende speciali sono proprio le applicazioni e i dettagli. Frange, fibbie, suole sottilissime in gomma e antiscivolo le rendono speciali ed estremamente originali, perfette per look informali e formali, ma certamente molto raffinate.