“Prendi me e caccia Tina Cipollari”, la proposta dell’ex dama a Maria De Filippi

“Prendi me e caccia Tina Cipollari”, la proposta shock dell’ex dama alla famosa e popolare conduttrice tv Maria De Filippi.

Negli ultimi tempi sono tanti i protagonisti di oggi e di ieri del chiacchierato dating show di Canale 5 che stanno prendendo posizione in merito alla scelta drastica di Pier Silvio Berlusconi di eliminare trash e concorrenti vip con account attivi su Onlyfans dai programmi e reality show del Gruppo Mediaset.

Le altre sue decisioni molto chiacchierate e sorprendenti hanno interessato diverse conduttrici televisivi di punta di Mediaset. In primis Barbara d’Urso, che non presenterà più Pomeriggio 5 già a partire da settembre. Al timone del programma pomeridiano di Canale 5 ci sarà Myrta Merlino, che ha detto addio a L’aria che tira su La7.

L’ex dottoressa Giò è rimasta molto delusa e amareggiata per non aver salutato il suo pubblico dopo 15 anni. Sono state fatte fuori rispettivamente da L’Isola dei famosi e Le Iene anche Ilary Blasi e Belen Rodriguez. In cambio ha ingaggiato a sorpresa l’attrice e comica Luciana Littizzetto e la conduttrice tv e giornalista Bianca Berlinguer.

Scelta molto anacronistica e discussa al Grande Fratello. Non ci saranno più due opinionisti fissi, ma soltanto una: il volto storico del TG5 e giornalista Cesara Buonamici. Non ci sarà neanche l’ex gieffina vip ed esperta della Rete, Giulia Salemi. La stessa fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha confermato che non ci sarà.

Tina Cipollari nel mirino

Dopo le decisioni shock di Pier Silvio Berlusconi, sono in molti a chiedere provvedimenti nei confronti di un altro programma tv di Canale 5 che viene considerato troppo trash per via di litigi e volgarità: vale a dire Uomini e Donne. La nuova edizione del famoso e longevo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi subirà cambiamenti importanti?

Il popolo del web ha subito messo nel mirino la vamp Tina Cipollari. I gavettoni d’acqua e le furibonde litigate con la sua acerrima nemica, la dama torinese del trono over Gemma Galgani, e con altri personaggi di Uomini e Donne hanno sempre alimentato polemiche e richieste di censura. Il Gabbiano ha bocciato senza appello i comportamenti di Tina nei confronti del cavaliere Elio Servo come “maleducati e da bulla”.

L’ex dama contro la vamp

A scagliarsi contro Tina Cipollari è stata anche l’ex dama del trono over Pinuccia. Sulle pagine del settimanale Nuovo Tv si legge: “Maria, prendi me e caccia Tina“. Per lei sarebbe “una bella seconda possibilità e una rivincita personale“. La donna ha continuato specificando di essere stata lei ad abbandonare la trasmissione.

Pinuccia ha spiegato: “Lì c’era una persona che mi voleva male, ovvero Tina Cipollari che mi diceva parolacce. Mi ha attaccato e non potevo più tollerarlo. Però nessuno mi ha cacciato dal programma questa è la verità“. Come andrà a finire? Lo scopriremo molto presto. Stay tuned su iGossip.it!