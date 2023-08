Manuela Arcuri parla dei suoi ex fidanzati famosi

Manuela Arcuri ha parlato dei suoi ex fidanzati famosi durante una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. La famosa, popolare e amata attrice è felicemente sposata con Giovanni Di Gianfrancesco. Il matrimonio vip si è celebrato lo scorso anno a Bracciano. La loro storia d’amore procede a gonfie vele.

L’attrice Manuela Arcuri si è soffermata sulle sue precedenti love story con personaggi famosi al Corsera. La star delle fiction tv italiane ha dichiarato: “Con Francesco Coco fu una storia d’amore, la prima, la più importante. Una grande passione. Due gemelli. In realtà di carattere non ci somigliavamo per niente. Eravamo troppo giovani perché potesse durare, anche se era un sentimento bello e profondo. È finita per forza di cose. Non ci sentiamo più, lui poi è andato all’estero e ci siamo persi di vista”.

Poi si è soffermata su altre relazioni vip importanti: “Con Aldo Montano c’è stata una dolce storia d’amore. Ci siamo tanto divertiti, conservo un bel ricordo. Gabriel Garko? Un breve flirt senza molta importanza, non si può paragonare agli altri”.

Qual è stata la sua più grande delusione della sua vita artistica? “La mia prima delusione, avevo 16 anni. Ero piaciuta a Troisi, avevo anche fatto un provino in costume, gli sceneggiatori erano molto indecisi. Troisi fu gentilissimo, mi consigliava di essere naturale, alla fine però non mi prese. Ci rimasi male, lo ammetto. Ma ci sta, non sa quante occasioni non sono andate a buon fine, succede. Già mi ritengo fortunata ad averlo conosciuto. Forse quello non era il mio momento, non avrei fatto una bella figura”.

E l’emozione più bella? “Il ricordo più bello? Il videoclip accanto a Prince, forse il fiore all’occhiello della mia carriera. […] Mi aveva visto su una rivista americana che mi aveva inserito tra le dieci donne più belle del mondo. E Prince ordinò: Voglio lei”.