Rihanna ha partorito: è diventata mamma bis di un altro maschio

Rihanna ha partorito! La celebre cantante, attrice e modella barbadiana (età 35 anni) è diventata mamma bis di un altro maschio. La bellissima notizia è stata diffusa dai media americani. I tabloid di tutto il mondo sono scatenati. In particolar modo il sito a stelle e strisce TMZ.com ha svelato che la famosa e popolare artista è diventata mamma per la seconda volta il 3 agosto. Rihanna e il rapper ASAP Rocky sono al settimo cielo per l’arrivo del secondo maschietto.

La nota cantante Rihanna e il compagno sono diventati genitori per la prima volta di Rza il 13 maggio 2022. Il 3 agosto scorso hanno concesso il bis. La coppia vip dello show business internazionale ha un grande desiderio: mettere in piedi una famiglia di 10 figli.

“Dice che è sorpresa dalla bellezza della maternità. Diceva sempre che voleva tre o quattro figli, ma non appena ha avuto il suo primo figlio quel numero è raddoppiato. – si legge su Heat Magazine – In questi mesi addirittura sta parlando di averne dieci!”.

E poi ancora: “Sì, faranno un passo alla volta, stanno per dare il benvenuto al loro secondo bambino e tutto questo nell’arco di soli due anni. Però posso assicurarvi che stanno già parlando del prossimo e ridono quando si immaginano circondati da una grande famiglia mentre invecchiano insieme. Entrambi dicono che dieci è il numero magico per la famigliola perfetta. Hanno così tanto amore nei loro cuori e sentono che questo è il loro destino. Due compagni circondati da molti bambini da amare”.

Ora fan, amici vip e parenti sono entusiasti per l’arrivo del secondo maschietto in casa Rihanna.

