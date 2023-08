Patrizia Rossetti ha avanzato una proposta molto interessante all’amministratore delegato e vicepresidente esecutivo del Gruppo Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. Nelle ultime settimane non si fa altro che parlare della rivoluzione “luterana” del figlio dell’ex patron e fondatore di Mediaset, Silvio Berlusconi. Vale a dire la drastica decisione di mettere al bando concorrenti e personaggi che hanno attivato un account su Onlyfans e influencer pluritatuati da reality e programmi tv del suo Gruppo. Inoltre ha annunciato che non ci saranno più volgarità, risse e trash nei reality show di Mediaset.

“Spazio per me in tv? Non mi dispiacerebbe, avendo fatto una televisione molto educata, garbata e corretta, se questa dovesse essere la nuova linea penso che potrei essere adatta – ha dichiarato l’opinionista e conduttrice tv Patrizia Rossetti al settimanale Mio –. Se dovesse arrivare qualche proposta mi farebbe piacere, ho anche un progetto in mente”.

Vale a dire? Di cosa si tratta? L’ex concorrente del GF Vip 7 ha spiegato: “Si tratta di un format con una conduzione a tre: io, Emanuela Folliero e una terza persona che non vorrei ancora svelare. Si tratta di un progetto per annientare la diversità, un piccolo talk show con un’intervista a tutto tondo con finale a sorpresa leggermente h0t, ma in maniera garbata. Sarebbe più un format da seconda serata e visto che io quella fascia non l’ho mai fatta sarebbe per me l’occasione giusta per sperimentarmi in una nuova sfida”.

“Trovo trash la maleducazione e questa tendenza a urlare per sovrastare gli altri, è sempre una questione di garbo secondo me – ha concluso l’ex gieffina vip – In una mia trasmissione venne ospite Moana Pozzi, aveva una tale classe, un’eleganza e una educazione che pur essendo praticamente senza vestiti non risultava affatto volgare”.

Secondo voi ha qualche chance Patrizia? Pier Silvio Berlusconi accoglierà la sua richiesta?