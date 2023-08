Micaela Ramazzotti debutta come regista nel film Felicità che sarà presentato in concorso nella sezione Orizzonti Extra alla 80ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia l’1 settembre alle ore 21.00 in Sala Giardino. La pellicola è prodotta da Lotus Production con Rai Cinema e uscirà nelle sale il 21 settembre distribuito da 01 Distribution.

Felicità di Micaela Ramazzotti: il cast del film

Micaela Ramazzotti non è solo la regista di Felicità, ma anche la protagonista femminile. La trama gira attorno a un’intera famiglia. Il padre è interpretato da Max Tortora, la madre da Anna Galiena e i figli da Matteo Olivetti e dalla Ramazzotti. Nel cast anche Beatrice Vendramin e Sergio Rubini. Felicità è una produzione Lotus Production con Rai Cinema.

Felicità di Micaela Ramazzotti: la sinossi

Questa è la storia di una famiglia storta, di genitori egoisti e manipolatori, un mostro a due teste che divora ogni speranza di libertà dei propri figli. Desirè è la sola che può salvare suo fratello Claudio e continuerà a lottare contro tutto e tutti in nome dell’unico amore che conosce, per inseguire un po’ di felicità.

Al suo fianco si ritrova il regista suo compagno (Sergio Rubini), intellettuale di sinistra, di cui lei è totalmente invaghita e che la stimola e la guida nella sua battaglia mettendola in guardia: “tuo padre ha messo in mano i figli agli strozzini” le dice a un certo punto nel trailer. Dalle immagini si capisce che in Felicità c’è un po’ di comicità amara, ovvero risate e situazioni drammatiche.

Alla fotografia troviamo invece Luca Bigazzi, alla scenografia Paolo Sansoni, ai costumi Catia Dottori e al montaggio Jacopo Quadri. Infine, il produttore esecutivo del film è Enrico Venti. Ramazzotti, nella sua carriera di attrice ha ottenuto numerosi premi, tra cui un David di Donatello, quattro Nastri d’argento e due Ciak d’oro.

Felicità di Micaela Ramazzotti: il trailer