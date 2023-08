Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono lasciati di nuovo. Amore al capolinea per la famosa coppia di ballerini italiani. L’indiscrezione bomba è stata diffusa dalla blogger e influencer Deianira Marzano che ha rilanciato una segnalazione di una sua follower: “Francesca Tocca e Todaro si sono lasciati. Rientrati dalla Sardegna separatamente. Lei muta e lui pubblica cose lagnosa e aveva la faccia triste. Stamani lui è tornato in Sicilia da solo“.

Il rumor fragoroso è stato diffuso anche dal settimanale Nuovo Tv. La ricostruzione del settimanale diretto da Riccardo Signoretti è la seguente: “Secondo i sussurri più accreditati il motivo è la gelosia. Questa volta a peccare sarebbe stato Raimondo Todaro. Si dice che lei si sia arrabbiata con Raimondo perché ha percepito che lui provava nuovamente interesse per una vecchia fiamma. Ed è circolato il nome di Sara Arfaoui, la showgirl italiana di origini algerine ex valletta del quiz L’eredità di Raiuno, con cui Raimondo avrebbe avuto una storia in passato. Il ballerino si era fatto vedere molto vicino alla valletta ed era stato sorpreso dai fotografi”.

E poi ancora: “Ma è una storia vecchia. Sara Arfaoui, che non è più la valletta dell’ Eredita, è felicemente sposata con uno dei campioni di calcio del Barcellona, il tedesco Ilkay Gundogan, da pochi mesi è diventata mamma di un bimbo, vive per lo più in Spagna, e dunque le voci di un ritorno di fiamma con Todaro sono infondate”.

RAIMONDO TODARO SI RACCONTA A I SOGNI C…OSTRUITI DI VITO MARIA CAMPOSEO

Si continua a leggere: “«Se non è Sara Arfaoui la causa della nuova crisi tra Raimondo e la compagna, deve esserci qualcos’altro o forse qualcun’altra…», sussurrano negli ambienti della televisione. Chi è vicino a Raimondo riferisce: «Lui è arrabbiato, si sente accusato di qualcosa che non sta né in cielo e né in terra». D’altro canto, lei sembra molto delusa”.

Amore davvero al capolinea o solo l’ennesima crisi di coppia tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca? Stay tuned su iGossip.it per saperne di più!