Surreale di Nayt e Franco126: testo e video ufficiale

Surreale è il nuovo singolo di Nayt e Franco126. “Il pezzo è nato con Franco in studio. Avevo questo loop, basato su un sample, e un giro di basso. Appena gliel’ho fatto sentire, lui ha iniziato a buttare giù il testo del ritornello. L’idea era di giocare sul contrasto tra il mood del beat e quello del testo, che parla della solitudine di una ragazza che prova a trovare un equilibrio tra la vita che sogna e l’alienazione della routine”. Ecco testo e video ufficiale della canzone prodotta da Golden Years.

Surreale di Nayt e Franco126: il testo

Vedi figure nel fumo

Che sembrano dei fantasmi, che provano a toccarti

E non ti crede nessuno

Con le parole degli altri non sai bene che farci

Mentre fai da pendolare tra una vita sull’attenti

E chilometri di strade dei tuoi sogni ad occhi aperti

È surreale, surreale, surreale, surreale

Preferisci stare solo, che ogni cosa ti da noia

Senti un nodo stretto in gola, non sei più tu

Cosa fai sveglio a quest’ora? Sotto un cielo di stagnola

Non c’è nulla che ti sfiora, non sei più tu

Vedi figure nel fumo

Che sembrano dei fantasmi, che provano a toccarti

E non ti crede nessuno

Con le parole degli altri non sai bene che farci

Mentre fai da pendolare tra una vita sull’attenti

E chilometri di strade dei tuoi sogni ad occhi aperti

È surreale, surreale, surreale, surreale

Ti senti sempre diversa e la tua camera è stretta

Odi fumare in finestra, tutte le regole in testa

Di cosa pensano gli altri chiaro che non ti frega

Odi il senso di colpa che ti da chi ti segue

Preferisci più farti male, che scegliere cosa farti dare

Non sarò il male che fa, essere te non è facile

Pensavi di smettere

Cosa ti tiene qua? Mo che trattieni le lacrime

Ti senti sola, ah

Vedi figure nel fumo

Che sembrano dei fantasmi, che provano a toccarti

E non ti crede nessuno

Con le parole degli altri non sai bene che farci

Mentre fai da pendolare tra una vita sull’attenti

E chilometri di strade dei tuoi sogni ad occhi aperti

È surreale, surreale, surreale, surreale

Surreale, surreale, surreale, surreale.

Surreale di Nayt e Franco126: il video ufficiale