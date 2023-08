“Mi dicevano che ero troppo vecchia”, lo sfogo durissimo di Mara Venier

“Mi dicevano che ero troppo vecchia”, lo sfogo durissimo e inaspettato della regina della domenica televisiva Mara Venier.

Mara Venier è una delle conduttrici televisive più amate, popolari e apprezzate del piccolo schermo. Il suo modo di fare televisione non è mai trash, ma popolare. Proprio per questo motivo è ammirata da tutte le generazioni. Riesce a penetrare i cuori di tutti e tutte con la simpatia, l’allegria e l’umiltà.

Qualcuno direbbe che è una donna d’altri tempi. Qualcun altro direbbe che è una donna per tutte le stagioni televisive. Di certo zia Mara è sempre evergreen. La sua Domenica In è da record. Ogni anno dice che sarà l’ultimo, ma il grande affetto del pubblico televisivo e le pressioni dei vertici Rai le fanno giustamente cambiare idea.

Ora però la popolare presentatrice di Viale Mazzini si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Proprio com’è successo alla sua grande amica e collega vip Barbara d’Urso, anche Mara Venier non ha ricevuto un bel trattamento in passato da un ex responsabile dirigenziale di Mamma Rai. Lei perdona, ma non dimentica.

In occasione del grande evento “Gli Incontri del Principe” al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio, Mara ha parlato di quel periodo e di come sia stata letteralmente e brutalmente cacciata da un ex direttore Rai perché considerata “troppo vecchia”. Un vero affronto e pessimo comportamento nei confronti della Signora della Tv italiana.

Il racconto shock di Mara Venier

La celebre presentatrice tv Mara Venier ha colto l’occasione dell’evento di Viareggio per lanciare una stoccata al vetriolo a un ex direttore Rai e per prendersi una bella rivincita. La sua Domenica In ha polverizzato Domenica Live di Barbara d’Urso ed è molto seguita e apprezzata dal pubblico. La conduttrice ha spiegato: “Quando la Rai mi ha richiamato perché Domenica In traballava, cinque anni fa, qualche anno prima mi avevano mandato via perché dicevano che ero troppo vecchia, poi non voglio parlare della Rai, perché era quel direttore di Rai Uno che lo diceva”.

Per poi aggiungere: “Quando dopo quattro anni ti richiamano e ti dicono che devi tornare, io torno, perché sono stata umiliata e voglio riscattarmi, se ce la faccio. Ed è stato così e mi sono tolta proprio i sassolini dalle scarpe, perché era il riscatto che non riguarda una che fa la televisione, ma tutte le donne, perché tante donne vengono umiliate, perché non è che se hai 60 anni devi essere buttata fuori”.

Il rimpianto dell’intervista a Madonna

Uno dei rimpianti di zia Mara è l’intervista sfumata alla Regina del Pop, Madonna Louise Veronica Ciccone. La regina della domenica televisiva Mara Venier ha rivelato: “A Roma, alle due del pomeriggio dovevamo registrare un’intervista. Alle sette ancora non si vedeva, era chiusa nella sua suite. Andai via”.

L’ex opinionista fissa del reality show L’Isola dei famosi ha poi concluso il suo discorso con queste parole: “Alle nove di sera mi chiama la segretaria di Madonna che mi chiedeva scusa e mi diceva se si poteva fare l’intervista alle undici di sera. Risposi: ‘Guardi, sto andando a dormire, mi dispiace’, e non ho fatto l’intervista a Madonna”.