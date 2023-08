Pamela Camassa si sbottona su Temptation Island e Filippo Bisciglia

Pamela Camassa si è sbottonata sul famoso reality show Temptation Island e sulla sua anima gemella, Filippo Bisciglia, durante una lunga intervista. Ai microfoni di Superguida Tv l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi si è lasciata andare a confidenze private sul suo principe azzurro: “Se sono felice per la mia storia don Filippo? Beh certo che lo sono… per me Filippo è tutto, quando hai un compagno di vita, la tua famiglia e amici veri che ti vogliono bene, beh quella è la felicità”.

Pamela Camassa parla del successo di Temptation Island

L’ex concorrente dell’Isola dei famosi ha parlato del successo strepitoso di Temptation Island: “Sono felicissima, aa 1 a 100… 1000! Devo dire che sono contentissima per lui e fiera del lavoro che svolge ogni edizione. Ovviamente il successo del programma è merito di tutta la grande squadra che lavora dietro Temptation partendo da Maria stessa che è sempre presente, autori, registi, fonici, montatori, costumisti e via dicendo, sono più di 200 persone”.

Durante la sua esperienza come naufraga in Honduras, Pamela Camassa aveva svelato altri importanti particolari: “Il mio fidanzato all’inizio dell’estate è impegnato con la registrazione di un programma di questa rete. L’ho sempre supportato e gli sono stata vicina. Mi fa strano non essere lì con lui, ed essere distante. Di solito condividiamo tutto e anche questo sua aspetto lavorativo. Mi fa molto strano pensare che lui è lì e io non posso stargli vicino. Quando si è lontani si capisce ancora di più quanto qualcuno è importante per te”.

L’ex gieffino Filippo Bisciglia aveva rilasciato alcune dichiarazioni importanti sulla potente e celebre conduttrice e produttrice televisiva Maria De Filippi: “Per me è una numero uno in tutto. Riesce a farti sentire a tuo agio e ti sa sempre ascoltare. Questa non è una dote scontata. Lei è geniale anche in fase di montaggio. Perché non tutti sanno che il montaggio è importantissimo e lei se ne occupa. Pure in questo aspetto lei non ha rivali”.