U.S. Polo Assn: i look per ripartire dopo le vacanze estive. Le vacanze sono ormai agli sgoccioli e settembre è dietro l’angolo per ricordare l’inevitabile ritorno alla solita routine. Il giusto stile, specie se calibrato da classicità e comfort, può dare la spinta ideale per riprendere con grinta ed energia tutto ciò che è stato procrastinato al proprio rientro.

U.S. Polo Assn., il brand American Style che ha coniugato ispirazione sportiva ed eleganza informale, propone scelte di calzature e accessori perfette per un ritorno in grande stile: il passaggio dalla spiaggia all’ufficio risulterà così meno traumatico e più elettrizzante.

Via libera alle sneakers: ormai sdoganate nell’outfit formale, specie negli ambienti più creativi, si rivelano la scelta vincente per riprendere con essenzialità e comfort la propria routine quotidiana… e ripartire con i piede giusto!

Il modello Helis per lei, una sneaker con struttura a cassetta disponibile in cinque tenui palette, è la scarpa irrinunciabile per essere essenziali e di tendenza anche nelle frenetiche giornate lavorative di settembre.

Ashley, linea continuativa del marchio, è invece la scelta ideale per un look versatile grazie al design minimal e agli istituzionali colori del blu e del bianco.

Nelle proposte per lui, Kosmo, modello urban realizzato con dettagli ecopelle e blocchi di colore a contrasto, si distingue per lo stile active dal sapore classico, secondo la filosofia U.S. Polo Assn.

Semplicità, nuances istituzionali e stringhe tono su tono caratterizzano Cody, sneaker dalla costruzione leggera e flessibile.

E se l’ufficio impone un dress code più rigoroso, il mocassino in eco leather Karma per lei e la stringata Yann in pelle per lui, assicurano classe e autenticità coniugate a comfort e carattere, per uno stile impeccabile.

Largo spazio agli accessori, il cui ruolo nel ritorno in ufficio è fondamentale: U.S. Polo Assn. propone borse e zaini capienti e pratici, sempre con un occhio puntato verso le ultime tendenze.

Per lui, lo zaino Seattle e la business Cambridge, entrambi in similpelle, si adattano a qualsiasi esigenza professionale grazie alle pratiche tasche e al design minimal.

Per lei, la nuova linea Jones Chic con le sue proposte di modelli glamour e funzionali, dalla shopper dal taglio classico con doppio manico al trendy zaino, renderà il ritorno in ufficio una vera e propria occasione di stile!