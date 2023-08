Quanto ha guadagnato Barbara d’Urso negli ultimi anni a Mediaset? Spunta l’indiscrezione fragorosa e incredibile sul presunto cachet incassato dall’ex conduttrice di Domenica Live, Grande Fratello e Live – Non è la D’Urso. Il rumor è stato diffuso dal sito di attualità e gossip Dagospia di Roberto D’Agostino in merito ai compensi faraonici di una delle presentatrici della Rete ammiraglia e sembra proprio che si tratti dell’ex dottoressa Giò.

“Negli ultimi quattro anni ha ottenuto un cachet complessivo di quindici milioni di euro. Sì, quindici milioni di euro. Di chi si tratta?”, ha scritto Dagospia. Fanpage ha svelato l’arcano: “Risposta all’indovinello? Barbara D’Urso, ci dicono fonti bene informate. Non solo, i 15 milioni degli ultimi quattro anni diventerebbero 45 milioni allargando l’esame agli anni trascorsi in Mediaset. Cifre importanti, usando come metro di paragone cachet nomi di punta della Tv, vedi Fazio che per i prossimi quattro anni avrebbe chiuso un accordo di 10 milioni complessivi”.

Pier Silvio Berlusconi mette alla porta Barbara d’Urso

Come ben sapete la drastica e durissima decisione dell’amministratore delegato e vicepresidente esecutivo del Gruppo Mediaset di sostituire Barbara d’Urso con Myrta Merlino a Pomeriggio 5 ha scatenato un vero e proprio terremoto a Cologno Monzese e sui social network, dividendo in due il popolo della Rete.

Subito dopo la morte del padre, Pier Silvio ha rivoluzionato i palinsesti della sua azienda e ha deciso di mettere alla porta senza grossi complimenti Barbara d’Urso, Belen Rodriguez e Ilary Blasi. Ha invece ingaggiato Bianca Berlinguer, che ha lasciato a sorpresa Raitre dopo tantissimi anni, e l’attrice e comica Luciana Littizzetto.

Ha inoltre deciso che non i personaggi tv e influencer volgari, pluritatuati e con un account attivo su Onlyfans non parteciperanno più come concorrenti ai reality show della sua azienda. Pier Silvio Berlusconi avrebbe anche dato indicazioni ben precise sui concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip: devono essere dimenticati e non devono essere invitati in nessun ruolo nelle reti Mediaset.

Di recente anche l’ex dottoressa Giò si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Al Festival Marateale Barbara d’Urso ha tirato qualche frecciatina al vetriolo: “Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché – sottolineo – mi venivano chiest. Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un’altra storia”.

Con molta probabilità la vedremo come concorrente di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Anche se solo per una puntata…