“Cacciata da Pier Silvio Berlusconi?” Guendalina Tavassi fa chiarezza

“Cacciata da Pier Silvio Berlusconi?” L’ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei famosi Guendalina Tavassi ha voluto fare chiarezza una volta per tutte, dopo le numerose indiscrezioni completamente prive di fondamento emerse sul web. L’ex gieffina e influencer pluritatuata ha preso parte a una diretta Instagram insieme con sua madre per asserire di non essere mai stata cacciata dal vicepresidente esecutivo e amministratore delegato del Gruppo Mediaset.

L’ex naufraga vip ha infatti dichiarato: “Comunque volevo dire un’altra cosa. Tutta la polemica che la gente adesso mi dice ‘ora che la d’Urso non ti chiama più che cavolo farai? Adesso non ti si vedrà mai più in televisione’. Poi sono usciti migliaia di articoli che dicevano ‘Pier Silvio Berlusconi l’ha cacciata’. Ragazzi a me Pier Silvio non mi ha cacciata da nessuna parte”.

Anche la mamma di Guendalina Tavassi ha preso la parola per difendere la figlia: “Infatti quella volta all’anno che andavi da Barbara d’Urso ci campavi te, la tua famiglia e pure me. Ci portava tutti i soldi pure a noi. Esatto, Pier Silvio non ti ha mai cacciata ma perché non ti ha mai presa da nessuna parte. Per cacciare una persona bisogna prima prenderla“.

Lei aveva già espresso nel 2021 la sua volontà di entrare di nuovo in gioco nella Casa del Grande Fratello, ma la sua autocandidatura non fu presa in considerazione dagli autori del famoso e popolare reality show di Canale 5.

Ora è diventato tutto più difficile. Non ci saranno concorrenti influencer e pluritatuati con account attivi su Onlyfans, su espressa decisione dell’amministratore delegato e vicepresidente esecutivo del Gruppo Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Inoltre l’ad del Gruppo Mediaset ha detto di no anche ai personaggi famosi con problemi con la legge.

Ormai mancano davvero pochi giorni al debutto della rinnovata edizione del famoso e longevo reality show di Canale 5, il Grande Fratello. La prima puntata del programma tv condotto dal giornalista e presentatore Alfonso Signorini è in programma per l’11 settembre in prima serata su Canale 5.

“Inizieremo a metà settembre e non andremo così lontani come in passato – ha detto Signorini -. Sarà un’edizione più corta del solito e non durerà sei o sette mesi. Sono felice perché così potrò avere ritmi più normali. Ci saranno nip e vip. Però i vip saranno veri vip, personaggi molto famosi e conosciuti da tutti. Nessuno vedendoli dirà ‘ma questo chi è?’. Ho incontrato anche molte persone comuni e alcune di loro le vedrete”.

C’è davvero grande attesa e interesse attorno alla nuova edizione del GF. Sono stati svelati i nomi dei concorrenti Vip che prenderanno parte alla nuova edizione del reality show di Mediaset: il maratoneta campione olimpico Alex Schwazer, il giornalista e opinionista televisivo Giampiero Mughini, l’ex professoressa de L’Eredità e concorrente di Tale e Quale Show Samira Lui, l’attrice Beatrice Luzzi, l’attore Ciro Petrone, la cantante Fiordaliso, l’attrice venezuelana Grecia Colmenares (Topazio) e l’attore Massimiliano Varrese.

Cesara Buonamici è stata scelta come opinionista unica al Grande Fratello. Il volto storico del TG5 ha accettato di svolgere questo ruolo inedito alla prossima edizione del GF, poiché non poteva certo dire di “no” al figlio del fondatore di Mediaset. Un’occasione unica per rimettersi in gioco.